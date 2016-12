Bărbat în stare gravă la spital după ce mașina pe care o repara a căzut peste el

Un bărbat din Drobeta Turnu Severin a ajuns în stare gravă la spital, marți, după ce o mașină pe care o repara într-un atelier auto improvizat în curtea casei sale a căzut peste el, în condițiile în care elevatorul cu care ridicase autoturismul nu a fost asigurat şi s-a prăbuşit.

Incidentul a avut loc într-un atelier auto improvizat în curtea locuinței unui bărbat în vârstă de 53 de ani din Drobeta Turnu Severin.

Bărbatul, care este mecanic auto, lucra la repararea unui autoturism, iar la un moment dat elevatorul cu care ridicase mașina a cedat. Astfel, bărbatul a fost prins sub mașina pe care o repara.

La faţa locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, care a constatat că bărbatul stătuse în stop cardiorespirator aproximativ 15 minute până când incidentul a fost anunțat la 112.

”L-am găsit strivit sub maşină. Este un mecanic auto, lucra sub maşină. S-a defectat cricul, a căzut maşina peste el. L-au scos de sub maşină, nu ştim cât a stat sub maşină, 10-15 minute. Dacă s-a instalat stopul de 10-15 minute, activitatea cerebrală poate să fie nulă. Sub manevrele de resuscitare şi medicaţie, pulsul s-a reluat. Poate fi o fractură de coloană, pot fi leziuni interne, rămâne de investigat paraclinic”, a declarat medicul Valerică Viaşu de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mehedinţi.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin, starea lui fiind foarte gravă.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul şi au sesizat inspectorii de muncă.

Șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi, Nicea Mergeani, a declarat că, în urma verificărilor, s-a stabilit că la adresa unde s-a produs incidentul nu figurează nicio societate, bărbatul reparând mașini fără forme legale.