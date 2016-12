Bărbat înecat, cu o bucată de șină legată de gât

Ofițerii Biroului de Investigații Criminale din Medgidia au intrat în alertă ieri dimineață, în jurul orei 9.00, după ce pilotul unei barje a contactat Căpitănia și a anunțat că a observat un cadavru plutind pe marginea Canalului Dunăre - Marea Neagră, în apropiere de localitatea Mircea Vodă. Primii care au ajuns la locul indicat au fost pompierii. Militarii au tras la mal, cu ajutorul unei cange, trupul neînsuflețit al bărbatului. Polițiștii au descoperit că victima avea înfășurat în jurul gâtului cablul unui prelungitor, de care atârna o bucată de șină de aproximativ cinci kilograme. Oamenii legii au luat imediat în calcul ipoteza unei crime, dar și varianta suicidului. Misterul avea să fie risipit în jurul orei 13.00, când rudele unei persoane dispărute la începutul săptămânii trecute au venit pe marginea Canalului și au recunoscut victima. Anchetatorii spun că este vorba despre Leon Păvăloaie, de 62 de ani, din satul Făclia.

DE FRICA PUȘCĂRIEI Soția bărbatului le-a povestit oamenilor legii că acesta a plecat de acasă marți dimineață și că a lăsat-o să înțeleagă faptul că își va pune capăt zilelor. „Sâmbăta trecută s-a certat cu vecinii, iar când a aflat că au mers la Poliție și au depus plângere împotriva lui, s-a speriat. Îi era frică să nu ajungă la pușcărie. Intrase în conflict cu ei pentru că avea impresia că îl bârfesc. Marți dimineață, pe la ora 6.00, am constatat că a plecat de acasă. Eu am simțit ceva... I-am spus să nu facă vreun gest necugetat, că mă lasă singură și nu o să mă descurc. El mi-a zis să stau liniștită, că îmi rămâne pensia lui. Acum, când mă gândesc, luni seară am văzut lumina aprinsă în beci, dar când am vorbit cu el despre treaba asta mi-a răspuns că mi s-a părut. El a mers, însă, acolo și a luat cablul și acea șină pe care o folosea drept nicovală. Leon a mai încercat să se sinucidă de două ori. În 2005 a băut Decis (insecticid - n.r.), iar în 2009 a ros boabe tratate cu furadan“, a declarat Florica Păvăloaie, soția victimei. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Medgidia, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei morții.