Bărbat strivit de autobuzul pe care încerca să-l repare

Accident mortal, luni seara, într-o localitate din judeţul Timiş, unde un bărbat a fost strivit de autobuzul pe care încerca să-l repare, la locul intervenţiei fiind trimis şi un elicopter SMURD.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Cheglevici din județul Timiș. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Banat", bărbatul încerca să repare un autobuz pe care îl ridicase cu ajutorul unui cric.

Însă, la un moment dat, cricul a cedat, iar bărbatul a fost strivit de autobuz. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

"Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'BANAT' al județului Timiș a fost solicitat pentru a interveni în ajutorul unei persoane încarcerate sub un autobuz, în localitatea Cheglevici. La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de lucru cu apă și spumă și modul de descarcerare, elicopterul SMURD, o ambulanță SMURD, o ambulanță SAJ, 1 ofițer și opt subofițeri. Deși victima a fost extrasă în cel mai scurt timp posibil, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea sa. Este vorba despre o persoană de sex masculin, care executa lucrări de reparație sub autobuz, în momentul în care a fost strivit sub greutatea acestuia", transmite ISU "Banat".