Bărbat ucis de un cal

Un bărbat din comuna constănţeană Agigea a fost omorât, aseară, de propriul cal, pe un câmp de la marginea localităţii. Ziadin Murat, reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor la Constanţa, a declarat: „Este posibil ca proprietarul animalului să fi încercat să-i aplice o corecţie şi să-l fi enervat foarte tare. Calul l-a atacat, l-a muşcat, l-a călcat în picioare. În urma rănilor pe care le-a suferit, din nefericire, omul şi-a pierdut viaţa. Apoi animalul a luat-o la goană prin Agigea şi a lovit mai multe maşini. Nu ştiu sigur, dar este posibil să fie turbat. Oricum, este scăpat de sub control. Nu am avut ce să fac şi am fost nevoit să cer sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, urmând ca, cel mai probabil, oamenii legii să-l împuşte”. Trupul neînsufleţit al bărbatului ucis de cal a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. (R.M.)