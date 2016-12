Bărbat ucis în anexa unei ferme

CRIMĂ Poliţiştii constănţeni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fac cercetări pentru a identifica autorul unei crime comise, în noaptea de joi spre vineri, în localitatea Mircea Vodă. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, vineri dimineaţă, în jurul orei 08.00, au fost alertaţi de proprietarul unei ferme că a găsit pe unul dintre angajaţii săi mort într-un fost atelier de sudură. Din primele cercetări efectuate, criminaliştii au stabilit că victima, Marian Radacovici, de 42 de ani, din Topalu, eliberat din penitenciar doar de două luni, a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuţit în zona capului şi a gâtului. Fratele victimei susţine că Marian nu avea duşmani şi că nu îşi poate închipui cine a fost în stare de o aşa faptă. „Eu eram de dimineaţă pe câmp cu animalele, când a venit un vecin cu maşina şi mi-a a zis să merg cu el. L-am întrebat de ce, dar nu a vrut să îmi spună. Atunci am simţit că s-a întâmplat ceva rău. Când am ajuns la el acasă, am dat peste soţia mea care mi-a spus că fratele meu a fost găsit mort, înjunghiat în gât. Nici acum nu îmi vine să cred că a fost cineva în stare de un asemenea lucru. Dacă ai ceva cu un om îi dai o palmă, un pumn, îl mai loveşti cu ceva, dar nu îl tai ca pe un porc“, a declarat Stan Gheorghiţă, fratele victimei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor morţii.

PRIMUL SUSPECT La scurt timp de la demararea cercetărilor, anchetatorii au reţinut primul suspect. Tânărul de 27 de ani a ajuns în atenţia oamenilor legii pentru că, joi după-amiază, el a avut un conflict cu Radacovici în timp ce adunau baloţi de pe câmp. Mai mult, în timpul verificărilor, poliţiştii au descoperit că acesta a fost coleg de celulă timp de mai bine de un an cu victima, la Penitenciarul Poarta Albă, în timp ce îşi ispăşea o condamnare pentru comiterea infracţiunii de furt. Deşi toate indiciile îl arătau pe tânăr ca suspect principal, după audieri, oamenii legii au stabilit că acesta nu este implicat în comiterea crimei. Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru identificarea şi reţinerea autorului crimei.

REMEMBER Menţionăm că Marian Radacovici a stat în închisoare aproape şase ani pentru lovituri cauzatoare de moarte. Conform rechizitoriului, pe fondul consumului de alcool, Radacovici l-a bătut pe Dumitru Vîlcea, de 62 de ani, din Cuza Vodă. Victima nu s-a dus la poliţie pentru a depune plângere împotriva agresorului, însă, a doua zi, a dat semne că se simte rău. 24 de ore mai târziu, bărbatul de 62 de ani a fost găsit mort în colibă. În urma necropsiei, medicul legist a stabilit că decesul a fost cauzat de o anemie acută gravă, consecutivă unei rupturi de splină.