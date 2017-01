Bărbaţii din trupa Black Eyed Peas sunt cuminţi

Ar putea să aibă orice femeie care îi iese în cale şi cu toate acestea, Will.I.Am recunoaşte că nu a făcut niciodată sex decât cu cele pe care le-a iubit. Starul Black Eyed Peas a mărturisit că a început să îşi exploreze sexualitatea la 19 ani şi nu s-a culcat niciodată cu partenere întâmplătoare. ”Pentru mine, sexul nu este o activitate în afara programului, pe care o faci pentru că te simţi îndrăgostit. Pentru că am fost crescut în jurul fetelor, cred că am adoptat altă perspectivă asupra sexului. Când eşti cu cineva şi îl iubeşti, atunci o faci şi o faci mult. În turneu, trupa a început să mă strige B.S, de la Bunul Samaritean”, a declarat starul.

Şi Taboo are o viaţă sexuală cât se poate de cuminte, chiar dacă tocmai a devenit tată pentru a treia oară. Membrul trupei Black Eyed Peas, pe numele adevărat Jaime Luis Gomez, a devenit din nou tată, după ce partenera lui de viaţă, Jaymie Dizon, a adus pe lume un băieţel, care a primit numele de Journey Jameson Gomez. Vestea a fost dată de star, în cursul zilei de marţi, pe contul lui de Twitter. ”Este 4.05 am şi partenera mea şi cu mine am ajuns la spital cu contracţii care ţin 30-47 de secunde între 3-5 minute. Este timpul să mergem. 3 cm dilatare. Soţia este bine, eu fac partea mea. Bebe s-a născut în jurul orei 2.57 P.M. Daaaaaaa, sunt atât de încântat! Micuţul Journey este aici. Vă iubesc pentru sprijinul vostru”, a declarat starul. Perechea mai are un băiat, Jimmy Jalen, de 2 ani, iar Taboo mai are încă un fiu de 18 ani, pe nume Josh, dintr-o relaţie anterioară.