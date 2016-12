Bărbatul acuzat că a tâlhărit o barmaniță s-a spânzurat

12:29:32 / 26 Februarie 2015

si totusi nicu are dreptate

Pe de-o parte, nimeni n-ar trebui sa joace la "pacanele" caci sunt masluite si pe termen lung iesi in paguba, daca ii pasioneaza jocurile de noroc ar putea organiza intre ei jocuri de septica sau eu stiu ce se mai joaca pe la tara. Pe de alta parte, nici angajatele barului n-au procedat normal lasand un om in stare avansata de ebrietate sa-si verse banii la pacanele, insa traim in Romania si cu etica mai greu. Totusi, asa "prost si de la tara", o data revenit din starea euforica, a dovedit ca inca mai are o umbra de onoare si a incercat asa cum a crezut el de cuviinta sa-si indrepte fapta, preferabil ar fi fost sa returneze banii si sa-si ceara scuze pentru incident, eventual sa se lase de "Sportul" asta pagubos. Insa, paralela facuta de Nicu(nr2) e perfect valabila, cati dintre conducatorii nostrii ce nu fura cateva sute de lei ce mai intai i-au dat, ci sume considerabile si de la toti, cati dintre ei sunt capabili de un asemenea ultim gest pentru restabilirea coloanei morale? Ah, parca Nastase a simulat ceva, in rest?