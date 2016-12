Bărbatul care a forțat intrarea în cazarma de lângă Namur, sub supraveghere psihiatrică

Bărbatul de 32 de ani suspectat că a forțat, luni dimineață, intrarea într-o cazarmă de lângă orașul belgian Namur, folosind un automobil, a fost plasat sub supraveghere psihiatrică, a anunțat agenția de presă Belga. Incidentul a avut loc luni dimineață, la cazarma de la Flawinne, în suburbiile orașului Namur, situat la circa 60 de kilometri sud-est de Bruxelles. Suspectul, un bărbat din regiunea Namur, a fugit pe jos după ce a intrat cu mașina în poarta de acces a cazărmii. Mașina sa, un Ford de culoare închisă, a fost abandonată pe un câmp din apropierea cazărmii. A existat o ripostă a militarilor, care au tras focuri de armă asupra sa, dar nimeni nu a fost rănit, a precizat, luni, Parchetul din Namur. Procurorul Vincent Macq declarase luni că nu există indicii că ar fi vorba despre motivații teroriste și că în mașina folosită în incident nu a fost găsit explozibil. Atunci când a fost chestionat de poliție și de un judecător, suspectul a vorbit incoerent și a părut că nu a avut un plan clar, conform agenției de presă Belga. O problemă mentală este acum mai mult ca niciodată luată în calcul drept explicație a incidentului, a afirmat, marți, procurorul Vincent Macq. Batalionul de la Flawinne are un efectiv de 650 de militari, fiind o unitate de infanterie ce are ca misiune asigurarea apărării teritoriului național.

