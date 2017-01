Bărbatul care a încercat să-l omoare pe şeful Poliţiei Port a ajuns după gratii

Procurorii constănţeni au propus, ieri, instanţei arestarea lui Dumitru Neculiţă, de 41 de ani, din Constanţa, cercetat pentru comiterea a două infracţiuni de ultraj şi o tentativă de omor. Potrivit anchetatorilor, Dumitru Neculiţă, Ion Boariu şi Cristian Scafaru fac parte dintr-o reţea de evazionişti care acţiona în Portul Constanţa. Ei au înfiinţat, la începutul acestui an, societăţile fantomă "Sicomar Unic SRL" şi "Speranţa General Com" SRL, prin intermediul cărora exportau cereale achiziţionate de la diverşi producători, iar banii obţinuţi erau viraţi în conturi deschise la mai multe bănci din Constanţa. După o monitorizare de trei luni, ofiţerii de la Poliţia Port Constanţa au organizat o pîndă pentru a-i prinde în flagrant cînd scoteau din bancă banii obţinuţi din afacerile ilegale cu cereale. Potrivit procurorilor, Neculiţă, Scafaru şi Boariu au ieşit dintr-o bancă situată în zona Trocadero, cu 360 de milioane de lei, primii doi s-au urcat într-un autoturism Opel Frontera, de culoare neagră, cu număr de înmatriculare CT-31-GPY, iar cel de-al treilea membru al reţelei a dispărut. Anchetatorii susţin că au oprit maşina poliţiei în faţa Opelului, iar patru ofiţeri, îmbrăcaţi civil au înconjurat autoturismul în care se aflau cei doi evazionişti şi le-au cerut să coboare. Reacţia lui Neculiţă, care se afla la volanul Opelului a fost una violentă. După ce l-a pălmuit pe cms. Dumitru Cicîldău şi l-a îmbrîncit, şoferul a pornit în trombă, şi a parcurs aprox. sute de metri cu subcomisarul Remulus Lăzăroaia, şeful Poliţiei Port, agăţat de portiera maşinii. Potrivit procurorilor, Neculiţă a oprit maşina abia după ce şeful Poliţiei Port Constanţa a reuşit să scoată pistolul şi să îl ameninţe. La scurt timp după reţinerea lui Neculiţă şi Scafaru a fost prins şi complicele lor, Boariu. Declaraţiile date de Neculiţă la Parchet sînt total diferite de ale poliţiştilor. Bărbatul a susţinut că este nevinovat iar acuzaţiile care i se aduc sînt neîntemeiate. Potrivit avocatului acestuia, Alexandru Niţă, clientul său ar fi fost chemat la bancă de Boariu care urma să-i returneze un împrumut. Pentru suma datorată, 360 de milioane de lei, Neculiţă ar fi încheiat o chitanţă de mînă cu Boariu, pe care învinuitul ar fi prezentat-o procururilor. Totodată Neculiţă a susţinut că, cei patru ofiţeri, îmbrăcaţi civil, nu s-ar fi legitimat, motiv pentru care a încercat să fugă, crezînd că este atacat de infractori care vroiau să-i fure banii. Avovatul său a declarat că Neculiţă ar fi fost bătut de poliţişti şi că ar avea un certificat medico-legal care atestă faptul că vătămările suferite necesită 15 zile pentru vindecare. Ieri, Neculiţă a fost audiat de un judecător care a hotărît arestarea acestuia pe o perioadă de 20 de zile sub acuzaţiile de ultraj şi tentativă de omor. Neculiţă nu este află la prima încălcare a legii el fiind condamnat în 2000 pentru furt de combustibil iar în prezent este judecat sub acuzaţia de înşelăciune. Potrivit rechizitoriului, în perioada aprilie - mai 2004, Neculiţă în complicitate cu Ilie Iacob, Valentin Abibula, Cornelia Oprişan, Teodor Zeiceanu, Cornel Relu Costan, Dănuţ Popa şi Gheorghe Andronache au înşelat 17 societăţi comerciale cu peste 12, 6 miliarde de lei. Din actul de inculpare reiese că cei opt au înfiinţat firma fantomă Lavi Mond, prin intermediul căreia au încheiat contracte cu societăţi din întreaga ţară. Contravaloarea mărfurilor achiziţionate a fost plătită cu cecuri fără acoperire.