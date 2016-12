Bărbatul care a murit în Mamaia Sat lucra la negru

Poliţiştii l-au identificat pe bărbatul care şi-a pierdut viaţa, miercuri seară, după ce a căzut de la etajul 2 al unui imobil aflat în construcţie în zona Mamaia Sat. Oamenii legii spun că victima este Aurel Codreanu, de 45 de ani, din Bucureşti. Tragedia a avut loc miercuri, în jurul orei 18.00. Autorităţile au intrat în alertă după ce paznicul şantierului a sunat la 112 şi a anunţat că unul dintre cei cinci muncitori care lucrau la etajul 2 al imobilului a căzut şi zace într-o baltă de sânge. În zonă au ajuns rapid o ambulanţă, dar şi un echipaj de poliţie. Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a salva viaţa victimei. Medicii spun că, în urma accidentului, Aurel Codreanu a suferit leziuni grave la nivelul capului. Ceilalţi patru muncitori aflaţi pe şantier şi-au strâns sculele şi au fugit, înainte ca oamenii legii să ajungă în zonă. La câteva ore de la demararea cercetărilor, anchetatorii au reuşit să-i identifice pe colegii bărbatului care şi-a pierdut viaţa. Ei au fost audiaţi, ieri dimineaţă, de poliţişti şi de reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa. Muncitorii le-au spus oamenilor legii că veniseră la Constanţa pentru a evalua clădirea în cauză şi că, în timp ce făceau verificări, au auzit ţipătul colegului lor. Întrebaţi de anchetatori de ce au fugit de la faţa locului, aceştia nu au putut răspunde.

NEREGULI Proprietarul clădirii a declarat în faţa anchetatorilor că a semnat un contract pentru finalizarea lucrărilor cu SC Movilift Jad SRL, din Tulcea, firmă ce are ca domeniu principal de activitate „proiectarea, fabricarea, montajul, întreţinerea şi modernizarea ascensoarelor şi instalaţiilor de ascensor“. Inspectorii ITM au descoperit că nici victima, nici ceilalţi patru muncitori care se aflau pe şantier în momentul tragediei nu lucrau cu forme legale în cadrul acestei societăţi. „Facem verificări pentru a stabili cu exactitate dacă victima şi colegii acesteia lucrau pe acel şantier. În cazul în care vom stabili că ei munceau acolo, vom lua toate măsurile legale în ceea ce priveşte munca la negru“, a declarat inspectorul-şef adjunct al ITM Constanţa, Marian Becheanu. Totodată, reprezentanţii ITM spun că administratorul firmei tulcene este aşteptat săptămâna viitoare la Constanţa, pentru a clarifica această situaţie. Până atunci, poliţiştii din Năvodari, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, continuă cercetările în dosarul penal întocmit in rem, sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă.