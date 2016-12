Bărbatul care l-a scuipat pe Băsescu așteaptă verdictul

07:00:03 / 04 Aprilie 2015

Cine-i Zglobiu?

La vremea respective,dar si mai apoi,nuantat ati luat apararea acestui Zglobiu,fara sa spuneti nimic despre situatia lui familiar,studii,daca si unde lucreaza,daca a mai avut sau nu problem cu legea si alte. Oricum,desi este luat in deradere, scuipatul este o fapta degradanta,spre ex in sport fiind mai sanctionata disciplinar decat lovirea partenerului de intrecere