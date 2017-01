Bărbatul suspectat că şi-a ucis nepotul a fost prins

Urmărit general pentru omor calificat, după ce judecătorii îl arestaseră în lipsă, Costel Geantîc, de 39 ani din localitatea constănţeană Cochirleni, care se ascundea de mai bine de o lună, a fost găsit, vineri seară, cînd s-a întors în comuna Bărăganu, locul comiterii crimei. Poliţiştii spun că bărbatul nu a opus rezistenţă în momentul arestării şi ar fi spus că nu ştia că este urmărit general şi că ar fi revenit în localitate pentru a-şi găsi un loc de muncă. Tribunalul Constanţa a confirmat, sîmbătă, mandatul de arestare preventivă emis, în lipsă, pe 22 februarie, pe numele lui Geantîc, sub acuzaţia de omor calificat. Cîteva ore mai tîrziu, bărbatul a ajuns în arestul IPJ Constanţa. Reamintim că Geantîc a părăsit Penitenciarul de Maximă Siguranţă “Poarta Albă” în vara anului trecut, unde executase o condamnare pentru mai multe infracţiuni de furt. După eliberare el s-a dus la fratele său care locuieşte în comuna Bărăganu, unde a muncit cu ziua şi a avut grijă de nepoţi. Anul acesta, pe 26 ianuarie, după ce şi-a omorît în bătaie nepotul de numai doi ani, bărbatul a dispărut din localitate. Se pare că băieţelul nu ducea o viaţă bună nici înainte de a muri întrucît familia acestuia era bănuită de Protecţia Copilului că îşi leagă băieţelul de pat cu un lanţ de cîine pentru a nu avea prea multă grijă de el. În acest sens, asistentul social de la primăria Bărăganu, Seman Murtaza, a declarat că a făcut mai multe anchete sociale la domiciliul copilului: “În toamna anului trecut, am fost să fac o anchetă socială pentru că auzisem că îl ţine pe copil legat, dar nu am găsit nimic şi nu am putut face sesizare. Mama e complet aeriană şi i-am spus, de mai multe ori, să aibă grijă de copil”. Seman Murtaza a mai spus că mama micuţului trăia în concubinaj cu presupusul criminal, deşi acesta îi este cumnat şi că îl lăsa pe băiat de multe ori în grija acestuia. Femeia mai are şapte copii, însă i-a dus pe toţi în centre de plasament, pentru că nu avea posibilitatea să îi crească. Acum ea este însărcinată în cinci luni.