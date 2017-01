Barbie, personaj de film

Păpuşa Barbie va deveni personaj de film într-un lungmetraj live-action, unde va interpreta o versiune modernă a lui Mary Poppins, au anunţat producătorii peliculei, companiile Mattel şi Sony Pictures. Filmările vor începe, cel mai probabil, până la sfârşitul anului. Filmul îi va permite personajului Barbie să îşi folosească talentele personale şi profesionale pentru a-şi face loc în vieţile celorlalţi şi pentru a le face mai bune, aproape ca o Mary Poppins modernă, precizează producătorii. Studiourile de producţie au anunţat, de asemenea, că scenariul va fi scris de Jenny Bicks, scenarista filmului ”Ce-şi doreşte o fată / What a Girl Wants”, şi va fi produs de Walter F. Parkes şi Laurie MacDonald. Intriga filmului va urmări peripeţiile echipei care se formează între Barbie şi un birocrat stresat, care caută o asistentă, ceea ce generează situaţii teribil de comice, a precizat o sursă pentru publicaţia ”Hollywood Reporter”. Sony şi Mattel se află la cea de-a doua colaborare, în prezent cele două companii lucrând la adaptarea cinematografică a francizei media ”Master of the Universe”, creată de Mattel, ce include benzi desenate, patru seriale de televiziune şi o colecţie de jucării.

Păpuşa Barbie a fost produsă de fabrica americană de jucării Mattel şi lansată pe piaţă în martie 1959. Crearea păpuşii îi este atribuită femeii de afaceri Ruth Handler, care a fost inspirată pentru trăsăturile lui Barbie de păpuşa Bild Lilli din Germania.