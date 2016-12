Barbie pleacă la război

Copie fidelă a neînfricatei Ecaterina Teodoroiu, micuţa Barbie s-a umplut singură de spume şi de bulbuci pe motiv de nedreptate şi eroare morală. Ce-i drept, scoaterea micuţei din pătrăţelul guvernamental i-a lăsat pe mulţi cu gura căscată ca la dentist, scenă accesibilă doar celor cu bani... Căderea în gol a micuţei a declanşat războiul papucului, o dispută mult mai aprinsă decât scandalurile de interior cu iz casnic. În cazul de faţă, păpuşica joacă alertată rolul multiplu şi complex al individei seduse şi abandonate, ecuaţie care are un cu totul alt sens în politică... De când i-a fost suflată de sub nas foncţia ministerială, episod greu de imaginat, nu cu mult timp în urmă, Barbie nu conteneşte să se dea cu fundul (de lux) de pământ. Din când în când, în pădurea locuită de Scufiţa Roşie, se aud, evident, cu ecou, ţipetele sale isterice şi pocnetele generate de papucul plecat către o ţintă cu chelie. Reuşita este confirmată printr-un cod emis special: ”Văleu, văleu, vai de capul meu”. În general, în toiul unor astfel de dispute, ţinta imploră agresorul cu fraze de genul: ”Bre, nu-mi mai da cu papucul în cap.” Din nefericire pentru ţintă, disputa a fost scăpată de sub control. Zgâlţâită bine de plâns, dar şi alintată cu promisiuni de vată, păpuşica se pune temeinic pe scâncit: ”Vleau la Putereeeeee...” După care, într-o nouă tactică şi într-un alt registru vocal, suplimentează: „Băi, cimpoi, să-mi dai ministerul înapoi...” Pentru un ideal atât de nobil, Barbie pleacă singură la război. E nărăvaşă duduia! Şi tare în clanţă. Să nu fii în pielea ţintei cu chelie, domnule, că o iei pe scăfârlie... Până mai ieri, Barbie făcea tot felul de fandări, convinsă fiind că nimeni nu-i poate sufla în ciorbă. După chestia asta, cu siguranţă, zic, o să sufle şi în iaurt! Sigur, fără Barbie, viaţa guvernamentală „nu are lost”, cum ar spune un ciutan. De când a fost debarcată de la Putere, păpuşica a făcut bubiţe pe limbă şi vânătăi pe fesele ei de lux. Degeaba îi explică unii, foşti şi actuali militanţi ai partidului de guvernământ, că nimeni nu este de neînlocuit... E drept, după mofturi, după port, păpuşica Barbie era ca o pată de culoare pe obrazul Guvernului. Dacă putem spune că această instituţie are aşa ceva. Adică obraz... Adio bilanţuri triumfale şi vizite de lucru ministeriale! Adio ajutoare de lux pentru sinistraţi şi pantofi cu toc înalt pentru babe amorezate. Pa, la revedere, bicicletelor chinezeşti fără pedale, ptiu, care merg pe bază de bale... După ce-a pus ţara într-o geantă de lux, păpuşica Barbie s-a dedicat frontal telecabinelor şi patinoarelor săteşti. La noi, sporturile de iarnă taie foamea naţiunii. De când a căzut de pe craca Puterii, micuţa Barbie oftează ca o codană pe-o geană. Doamne, unde sunt fondurile europene de altădată?