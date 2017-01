Barbra Streisand a revenit în muzică

Miercuri, celebra cîntăreaţă şi actriţă americană a urcat pe scenă pentru a lansa primul său turneu din ultimii zece ani şi cel mai mare din întreaga sa carieră muzicală, la şase ani după ce a anunţat că nu va mai susţine concerte live. Acesta va fi cel de-al doilea turneu naţional al Barbrei Streisand din ultimii 40 de ani, de cînd a devenit vedetă pe Broadway, a fost recompensată cu premiul Grammy şi a cîştigat primul Oscar cu musical-ul "Funny Girl", în 1968.

Artista, în vîrstă de 64 de ani, a declarat că tracul este motivul pentru care apariţiile ei pe scenă sînt din ce în ce mai rare. Barbra Streisand s-a hotărît să revină pe scenă pentru a colecta bani pentru acţiunile ei caritabile, sperînd să doneze măcar zece milioane de dolari din acest turneu ce va număra 20 de concerte în 16 oraşe. Banii vor fi utilizaţi în beneficiul cercetărilor asupra mediului, educaţiei şi sănătăţii. Luna trecută, Barbra Streisand a anunţat că primul beneficiar va fi proiectul Climate Change Initiative al fostului preşedinte american Bill Clinton, cu o donaţie de un milion de dolari.

Apariţiile live ale Barbrei Streisand sînt rare şi artista are mulţi fani devotaţi, mulţi dintre aceştia făcînd parte din generaţiile anilor '60 - '70, pe cînd apăreau hituri precum "The Way We Were", "People" şi "Evergreen". Este una dintre cele mai bine cotate artiste americane, cu 71 de milioane de albume vîndute, recompensată cu mai multe premii Tony, Emmy şi Grammy.