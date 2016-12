Barbra Streisand caută bani pentru un nou film

Cântăreaţa şi actriţa americană Barbra Streisand speră să ajungă din nou în spatele camerei de filmat în 2012 şi să regizeze primul ei film din ultimii 16 ani, însă nu a reuşit încă să strângă toţi banii pentru acest proiect. Purtătoarea de cuvânt a artistei americane a confirmat informaţiile potrivit cărora Barbra Streisand doreşte să regizeze filmul „Skinny and Cat” care va prezenta povestea de dragoste dintre scriitorul Erskine Caldwell şi soţia sa, fotografa Margaret Bourke-White. Acesta ar putea fi primul proiect regizoral pentru Barbra Streisand după „The Mirror Has Two Faces” din 1996. Colin Firth şi Cate Blanchett ar putea interpreta rolurile principale. Filmările pentru această peliculă nu au început deocamdată, întrucât producătorii nu au reuşit să strângă toţi banii de care au nevoie pentru realizarea filmului. Barbra Streisand, în vârstă de 70 de ani, care a debutat ca regizoare cu filmul „Yentl” din 1983, declara săptămâna trecută că este destul de dificil să strângi 20 de milioane de dolari din surse private pentru a finanţa un film. Scenariul acestui proiect a fost scris de Linda Yellen. Actriţa americană lucrează, totodată, la o adaptare cinematografică a musicalului „Gypsy”, în care va interpreta rolul principal.

De-a lungul carierei sale impresionante, Barbra Streisand a câştigat toate premiile importante decernate de industria de divertisment americană: Oscar, Tony, Emmy, Grammy, Directors Guild of America Award, Globul de Aur, National Medal of the Arts şi Peabody, pentru prestaţiile ei din muzică, cinematografie, teatru şi televiziune.