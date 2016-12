Barbra Streisand scoate la licitaţie obiecte personale, în scopuri caritabile

Cîntăreaţa americană va scoate la licitaţie, în scopuri caritabile, peste 500 de obiecte personale, printre care se numără costumele pe care le-a purtat în filmele ”Un cîntec pe Broadway/ Funny Girl” şi ”Cei mai frumoşi ani/ The Way We Were”. Reprezentanţii Julien\'s Auctions au declarat că toate fondurile obţinute în urma acestei licitaţii vor fi donate Streisand Foundation, o asociaţie pe care artista americană, în vîrstă de 67 de ani, a înfiinţat-o în 1986, cu scopul de a proteja mediul înconjurător, drepturile civile şi pe cele ale femeilor. Însă, în loc să le expună într-o galerie, aşa cum se procedează în aceste situaţii, celebra artistă a preferat să-şi prezintă obiectele personale, adunate din apartamentul din New York, din vila Carolwood din Beverly Hills şi din conacul din Malibu Ranch, pe transatlanticul de lux Queen Mary 2. O parte din această colecţie va fi itinerată în Marea Britanie, pe 23 august, iar cele mai valoroase piese ale colecţiei vor fi expuse la Museum of Style Icons din Newbridge, din County Kildare (Irlanda), pentru două săptămîni, în septembrie. Totodată, o expoziţie ce va include toate piesele din colecţie va fi prezentată la Beverly Hilton, între 10 şi 16 octombrie, iar licitaţia va avea loc pe 17 şi pe 18 octombrie.

Printre obiectele scoase la licitaţie se numără rochia de culoare roz pe care Barbra Streisand a purtat-o în filmul ”Cei mai frumoşi ani/ The Way We Were” (1973), diverse costume purtate în comedia ”Doi cuscri de coşmar” (2004) şi diverse rochii pe care artista le-a purtat pe scenă, în timpul turneelor susţinute în 1994 şi 2000. În afara ţinutelor de scenă, această colecţie include tablouri, piese de mobilier şi diverse obiecte pe care Barbra Streisand le-a adunat de-a lungul anilor, inclusiv celebrul ei pian, Yamaha Baby Grand Piano. Barbra Streisand pregăteşte în prezent lansarea noului ei album de jazz, intitulat ”Love Is the Answer”, produs de Diana Krall. Barbra Streisand va lansa acest album printr-un concert susţinut în clubul de jazz Village Vanguard din New York, pe 26 septembrie. Cîntăreaţa americană a debutat în acelaşi club, în 1961, cînd a cîntat în deschiderea concertului susţinut de celebrul Miles Davis. Barbra Streisand are o carieră artistică impresionantă în muzică, teatru, film şi televiziune, pe care şi-a construit-o cu multă perseverenţă în ultimele patru decenii, perioadă în care a devenit regina de pe Broadway. Barbra Streisand a cîştigat zece premii Grammy, două premii Oscar, inclusiv pentru rolul din ”Funny Girl” şi numeroase premii Emmy. În 2008, numele Barbrei Streisand a fost inclus în galeria de onoare a Kennedy Center.