Barbra Streisand va regiza un film despre Ecaterina cea Mare

Cântăreaţa şi actriţa americană Barbra Streisand va regiza un lungmetraj despre viaţa împărătesei ruse Ecaterina a II-a, supranumită Ecaterina cea Mare. Acest film va prezenta anii din tinereţea celebrei împărătese, care era prinsă într-o căsnicie plină de abuzuri cu moştenitorul tronului Rusiei. Pelicula va avea la bază un scenariu scris de Kristina Lauren Anderson. Filmul ”Catherine the Great” marchează revenirea Barbrei Streisand în scaunul regizoral, după o pauză de două decenii. Cel mai recent film regizat de vedeta hollywoodiană a fost lungmetrajul ”Cele două feţe ale dragostei / The Mirror Has Two Faces”, lansat pe marile ecrane în 1996. Barbra Streisand a regizat alte două filme, ”Prinţul mareelor / Prince of Tides” (1991) şi ”Yentl” (1983).

Barbra nu este însă singura vedetă hollywoodiană care s-a arătat interesată de povestea vieţii celebrei ţarine. Angelina Jolie a achiziţionat drepturile de ecranizare a romanului ”Catherine The Great and Potemkin: The Imperial Love Affair”, de Simon Sebag Montefiore, despre căsătoria împărătesei cu nobilul şi mareşalul rus Grigori Potiomkin. Cei doi s-au căsătorit după asasinarea soţului Ecaterinei a II-a, ţarul Petru al III-lea, în 1762, şi au condus împreună Imperiul Rus.

Barbra Streisand, născută în cartierul Brooklyn din New York, a vândut peste 72 de milioane de albume muzicale doar în SUA şi a făcut istorie în 2014, când a reuşit să devină singurul artist din lume care a avut un album ce a ajuns pe primul loc în topul Billboard în fiecare dintre ultimele şase decenii. De-a lungul carierei sale impresionante, Barbra Streisand a câştigat toate premiile importante decernate de industria de divertisment americană - Oscar, Tony, Emmy, Grammy, Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America), Globul de Aur, National Medal of the Arts şi Peabody -, pentru prestaţiile ei din muzică, cinematografie, teatru şi televiziune. Cântăreaţa a câştigat opt premii Grammy şi a vândut peste 245 de milioane de discuri pe plan mondial. Artista americană este căsătorită din 1998 cu actorul James Brolin.

