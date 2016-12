Barbu şi Paşcovici, în conflict cu FC Farul

Promisiunile conducerii de la FC Farul în ceea ce priveşte achitarea restanţelor financiare către jucători, din luna octombrie precum şi prima cuvenită pentru victoria cu Gloria Buzău, au fost onorate vineri. Nu toţi jucătorii s-au putut bucura însă de “cadoul“ investitorilor de la FC Farul, “veteranii” Ion Barbu şi Cosmin Paşcovici având parte de o uriaşă surpriză. Din păcate nu una plăcută pentru cei doi, preşedintele executiv Sevastian Iovănescu, înştiinţându-i că din acest moment au două variante: ori acceptă o înjumătăţire a actualelor contracte pentru a-şi încasa banii pe luna octombrie, ori sunt liberi să-şi caute o altă formaţie. „Am venit la FC Farul în iarna anului 1999 şi după zece ani petrecuţi aici mă gândeam că merit să fiu tratat cu mai mult respect. Vineri, în loc să primesc ca restul colegilor banii cuveniţi, mi s-a transmis că patronul Giani Nedelcu nu îmi va achita restanţele financiare decât dacă accept să mi se înjumătăţească contractul. Înţelegerea financiară a mai fost odată înjumătăţită, atunci când echipa a retrogradat. Nu am un contract mare, dimpotrivă, este unul mediu în comparaţie cu ceilalţi componenţi ai echipei. Constanţa este deja casa mea, aici m-am stabilit împreună cu familia. M-am ataşat foarte mult de acest club. Au existat probleme cu banii din primul moment în care au venit noii investitori, însă niciodată nu m-am plâns, am înţeles mereu situaţia. Nu vreau decât să îmi fie respectat contractul. Am jucat în peste 250 de partide pentru Farul, dintre care peste 200 în Liga 1, iar acum iată răsplata pe care o primesc. Anul trecut, când am avut oferte din prima ligă nu mi s-a permis să plec, iar apoi şi-au bătut joc de mine şi nici măcar lotul nu l-am mai prins, deşi eram pregătit foarte bine din toate punctele de vedere. Unde este dreptatea?“, a explicat situaţia sa fundaşul Ion Barbu. „Când am revenit la Farul, cei din conducere mi-au promis că mă vor ajuta, mai ales că eu am şi o situaţie mai deosebită cu băieţelul meu care în acest moment este plecat cu soţia în Franţa, la tratament. Trebuia să le trimit bani, însă acum ce să le mai trimit? Contractul meu expiră în vară şi nu voi renunţa la niciun ban decât dacă îmi voi găsi o altă echipă până în februarie. Eu venisem la Farul cu gândul de a promova şi de a juca din nou în primul eşalon“, a spus Paşcovici. Preşedintele clubului, Sevastian Iovănescu, declară că decizia îi aparţine patronului Giani Nedelcu, iar el nu a făcut decât să-i înştiinţeze pe jucători: „S-a decis că nu mai avem nevoie de serviciile lui Barbu şi Paşcovici şi pot rămâne la noi doar dacă acceptă înjumătăţirea contractelor. În caz contrar, pot pleca la orice echipă fără ca Farul să aibă vreo pretenţie financiară. În ceea ce-i priveşte pe restul jucătorilor, aceştia şi-au primit toţi banii. Sîntem singura echipă din România fără datorii la jucători“.