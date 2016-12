Bârfa mondenă - Dacă nu te împiedici, tot dai cu capul de antenă

„Ce aveţi, bă, cu mine?”, pare să fie mesajul transmis unei televiziuni de „firava” Oana Roman, un personaj monden vulnerabil la „răutăţile” spuse sau făcute de alte vedete sau personaje din showbiz-ul autohton. Pe ea o bârfim săptămâna aceasta. Oana Roman a reclamat la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) faptul că un anumit post de televiziune şi mai ales un anumit prezentator al unui show cu nume greu de pronunţat în postul Paştelui o denigrează.

Cazul a fost analizat, ieri, de o comisie a CNA, fără să se ajungă la o concluzie. Dar concluzii putem trage şi noi, dragi cititori, împreună. Cunoaştem cu toţii politicile de marketing ale unor trusturi din Bucureşti, cunoaştem foarte bine ce se întâmplă în aşa-zisele emisiuni şi show-uri cu multă „gargară” şi audienţă peste medie, dar… ştim foarte bine şi atitudinea de victimizare a unor vedete, care, după ce se dau în stambă pe la evenimente mondene şi emisiuni sau se lasă, aparent neintenţionat, filmate şi urmărite de paparazzi, spun că… a înnebunit lupul!

Serios… Oana Roman este un personaj-cheie în viaţa de zi cu zi a cetăţeanului român, un exemplu de moralitate, iniţiativă şi reuşită. Şi chiar dacă ar fi un cetăţean simplu, tot nu ar avea dreptul băieţii ăia păcătoşi, căci Dan Capatos este vizat în acest caz, să facă „mişto”-uri pe seama oricui. Dar dacă Oana s-ar fi comportat ca şi cum ar avea modestia „oricui” de pe stradă, oare am mai fi avut un caz la CNA? Oricine este liber să facă sesizare, iar Oana şi-a exercitat dreptul, dar dacă rezultatul nu va fi unul favorabil ei? Legal vorbind. Plus că Oana se pare că şi-a „angajat” să se ocupe de imaginea ei persoane amatoare, care nu i-au spus că şi reclama negativă are tot efect de advertising, iar acest lucru se vede... şi la TV, şi în ziar. Plus că nu i-a spus nimeni că merge pe teren „minat” în lumea aceasta „elitistă”. Să o ajutăm noi cu un motto bun: „Ce de glume, ce de bârfe, în showbiz e plin de...”.