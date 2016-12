Bârfa ne face bine

Să vorbeşti despre o persoană atunci când ea nu este prezentă este o activitate benefică, la care nu ar trebui să renunţaţi. Împrăştierea zvonurilor, definită ca o tentativă de a atrage atenţia celorlalţi în privinţa comportamentului necorespunzător al unei persoane ajută la menţinerea ordinii sociale, scade nivelul de stres al celui care bârfeşte şi ajută ca de o persoană să profite cei din jur. Bârfa este prin urma benefică, după cum susţine studiul cercetătorilor Universităţii Berkeley. Experimentul a fost simplu: cercetătorii au vrut să descopere cum reacţionează oamenii atunci când un necunoscut cu care joacă un joc trişează. Cei care au observat manevra celui care nu juca corect au devenit mai stresaţi şi s-a observat că pulsul lor a crescut, dar dacă reuşeau să trimită un mic bilet în care să avertizeze ceilalţi jucători că acesta trişa se simţeau imediat mai bine şi pulsul scădea până la nivelul obişnuit. „Avem tendinţa de a ne gândi la bârfe ca la un lucru negativ care are o reputaţie proastă, dar dacă ar fi ca ea să fie eliminată, aceasta ne-ar costa ordinea socială”, se arată în studiu. „O mare parte din ceea ce este numit „bârfă” este, de fapt, felul în care oamenii încearcă să îi ajute pe cei din jur. Se poate deci spune că bârfa are chiar efecte terapeutice.