Barkhad Abdi este falit

A fost nominalizat la Oscarul pentru rol secundar, dar pentru a se bucura de ceea ce vine odată cu faima, actorul somalezo-american Barkhad Abdi mai are de aşteptat. Deşi filmul care l-a consacrat, ”Captain Phillips”, a avut încasări de 200 de milioane de dolari, actorul nu stă pe roze din punct de vedere financiar. Barkhad Abdi, care se afla la primul său rol, a primit un salariu de doar 65.000 de dolari, acum doi ani, pentru producţie, alături de diurne pentru promovarea filmului. Odată cu mutarea lui la Hollywood din Minnesota, actorul de 28 de ani şi-a făcut apariţiile doar cu haine împrumutate şi datorită prietenilor. Unul dintre ei, taximetrist, îl duce gratuit unde are nevoie. Deşi actorul pretinde că are câteva scenarii pe care le citeşte, potrivit site-ului IMDB, nu are nimic în lucru în viitorul apropiat. După ce a terminat filmările la ”Captain Phillips”, Barkhad Abdi a revenit să lucreze în magazinul de telefoane mobile al fratelui său din Minneapolis. Să sperăm că tânărul actor va mai primi şi alte oportunităţi pentru a-şi dovedi talentul!

Succesul lungmetrajului ”Captain Phillips” i-a luat prin surprindere pe producători. Filmul a avut un buget de 55 de milioane de dolari şi încasări de 200 de milioane de dolari. În plus, a fost bine primit deopotrivă de public şi critici. Pentru rolul său de pirat, Barkhad Abdi a fost recompensat cu premiul BAFTA pentru Cel mai bun rol secundar.