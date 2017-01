Baroul Constanţa se pregăteşte de alegerea unei noi conduceri

• UN SINGUR CANDIDAT • Avocaţii constănţeni vor avea, de la începutul lunii aprilie, un nou decan şi un nou Consiliu de Conducere al Baroului, ce vor fi aleşi pentru următorii patru ani. Mandatul actualului decan al Baroului, avocatul Ion Popescu, ia sfârşit peste o lună. Potrivit regulamentului Adunării Generale Elective a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cei care vor să ocupe o funcţie de conducere în cadrul Baroului Constanţa (decan, consilier, membri ai comisiei de cenzori ori ai comisiei de disciplină) trebuie să-şi depună candidaturile până pe 2 martie. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească următorul decan sunt: să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani, dintre care ultimii cinci ani în Baroul Constanţa; să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi; să aibă o pregătire profesională deosebită; să aibă o reputaţie neştirbită. Pentru funcţia de consilier, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin opt ani, dintre care ultimii cinci ani în Baroul Constanţa; să nu fi fost colaborator al fostei Securităţi; să aibă o pregătire profesională deosebită; să aibă o reputaţie neştirbită. Dacă pentru funcţia de consilier şi-au depus, până ieri, candidaturile 15 persoane, printre care şi avocatul Cătălin Filişan, pentru funcţia de decan şi-a arătat interesul, momentan, un singur candidat: avocatul Sorin Calafus.

• REFORMĂ ADMINISTRATIVĂ • Sorin Calafus ne-a declarat că a decis să candideze la această funcţie pentru că nu mai suportă ca societatea civilă să arate dispreţ şi lipsă de respect faţă de profesia de avocat. „Am acumulat foarte multă experienţă, am 37 de ani de carieră juridică şi asta mă recomandă pentru funcţia de decan. Până acum m-am preocupat de pregătirea profesională, fiind doctor conferenţiar, arbitru la Camera de Comerţ, mediator. A venit momentul să mă vadă oamenii în carne şi oase. În ultima vreme am intrat mai mult în procese la Bruxelles şi Bucureşti şi am dat consultaţii juridice prin asociaţia mea de avocaţi. Consider că acum am tot timpul din lume să fac managementul Baroului Constanţa. Dacă vine cineva la mine să se plângă, eu voi fi acolo zi şi noapte, nu ocupat cu procese, prin sălile de judecată. Cei care au fost până acum în funcţia de decan nu au avut timp să se ocupe de managementul instituţiei!”, a susţinut Sorin Calafus. El a afirmat că vrea să revoluţioneze profesia de avocat şi să determine schimbări în bine în cadrul acesteia. „Voi face o reformă administrativă în cadrul baroului şi am multe proiecte de care mă voi ocupa personal. Voi face tot ce e necesar, din punct de vedere uman şi legal, pentru a creşte prestigiul profesiei de avocat”, a mai spus Calafus. Candidatul a precizat că intenţia lui este de a promova tinerii avocaţi şi de a-i pregăti cât mai bine din punct de vedere profesional. „Voi organiza procese simulate cu avocaţii, cu public, ca un fel de piese de teatru, pentru ca oamenii să îi vadă la lucru. Un alt obiectiv pe care mi l-am propus este înfiinţarea unei agenţii fiscale în incinta baroului pentru plata taxelor, modernizarea bibliotecii baroului, a site-ului... Mulţi au zis că nu sunt bani pentru toate astea. Ba avem, dar sunt prost gestionaţi. Eu voi fi un bun manager”, a adăugat Sorin Calafus.