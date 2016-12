Baroul paralel Bota se pregăteşte de proteste

11:57:30 / 18 Ianuarie 2015

...Baroul traditional, inchide sau ingreuneaza intrarea in barou pentru a proteja bransa respectiv incompetenta din bransa, saca vreti, ca si in notariat sau magistratura. Deschideti portile larg, si faceti accesibila inscrierea in barou si toti care vor sa imbratiseza profesia de avocat se va inscrie la voi. Dar va e frica de valul de schimbare care ar venii, si ca new entri, s-ar putes sa va inlature pentru ca multi din avocatii de acum sunt imbatraniti, combinati sicombinatori, depasiti de realitate,goarcu gandul sa FACA BANI, nu sa-si exercite profesia. In orice domeniu CONCURENTA ESTE ROATA PROGRESULUI... nu sa moara capra vecinuluia.