Barroso vrea ca UE să evolueze spre o federaţie de state-naţiune

”Europa are nevoie de o evoluţie spre o federaţie de state-naţiune, ca un bastion împotriva naţionalismului şi populismului”, a afirmat, ieri, preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, în discursul său privind starea UE, în faţa PE. ”Un asemenea obiectiv este necesar deoarece consider că în aceste vremuri de nelinişte ar fi o greşeală să lăsăm naţiunile pradă naţionalismului şi populismului”, a explicat Barroso. ”Crearea unei federaţii a statelor-naţiune va necesita un nou tratat, în cele din urmă”, a subliniat el. Barroso a pledat ca UE să ia, între timp, măsuri concrete, având o uniune politică la orizont, în scopul de a ajunge la ”o partajare de suveranitate într-o manieră în care fiecare ţară şi fiecare cetăţean să poată fi în măsură să-şi controleze destinul”. Barroso a afirmat că ”Europa nu va trebui să lase nicio îndoială asupra ireversibilităţii euro, dar, de asemenea, ţările mai puternice nu trebuie să lase nicio îndoială asupra voinţei lor de face faţă împreună şi de a da dovadă de solidaritate”. El a pledat, de asemenea, pentru o europenizare a provocărilor de la viitoarele alegeri europene din iunie 2014. Partidele europene ar putea contibui atunci desemnând în avans candidatul lor pentru preşedinţia CE, a propus el. Potrivit lui, ”mai periculos decât scepticismul antieuropenilor este tăcerea proeuropenilor în aceste timpuri de criză de încredere în UE, ca urmare a crizei monedei euro”. Preşedintele grupului liberal, susţinător al federalismului, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, a apreciat că ”Europa nu are nevoie de o federaţie de state-naţiuni, ci de o uniune federală a cetăţenilor europeni”.