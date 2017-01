Barry White pentru... flamingo

Vocea senzuală a lui Barry White ajunge la inima multor ascultători dar, mai curios, şi la urechile păsărilor flamingo. Conducerea parcului Drusillas din Alfriston, comitatul East Sussex, dezamăgită că păsările flamingo roz nu se înmulţesc, a încercat o metodă deosebită pentru a le încuraja să se împerecheze. Supraveghetorii au difuzat, în locul în care se află păsările, melodii ale lui Barry White, printre care şi ”I Can\'t Get Enough of Your Love”. Rezultatul a fost încurajator, un cuplu de flamingo roz a reuşit în cele din urmă să aibă un pui. A fost un eveniment excepţional, nemaiîntâlnit în grădina zoologică din 2009. În curând ar putea apărea alţi mici flamingo, fiindcă s-au găsit alte patru ouă în spaţiul rezervat păsărilor, încântate, evident, de vocea lui Barry White. Eclozarea ouălor durează între 27 şi 31 de zile.