Baschet Club Athletic va evolua în eșalonul secund

16:34:32 / 14 Iulie 2016

Pentru Daniel

Nume 1. Initial proiectul a fost depus si dorinta jucatorilor a fost sa reactiveze si sa joace sub numele de BC Farul. Din cauza situatiei in care echipa BC Farul s-a desfiintat (si pentru care exista si un dosar penal de cercetare in desfasurare) numele de Farul sau alte derivate ale Farului nu s-au putut folosi. Nici la echipa infiintata acum cativa ani lucrurile nu erau clare (identitate, palmares) mult timp BC Farul neavand identitate. 2. Echipa nu va avea soarta celorlalte echipe aflate sub aripa institutiilor publice pentru ca BC Athletic nu depinde de Consiliul Judetean si nu este infiintata de Consiliul Judetean ci doar sprijinita de CJC ceea ce e un mare pas de normalitate in Constanta, un oras care sufera la sporturile de echipa in prima liga. BC Athletic este o Asociatie Sportiva infiintata de jucatori ai BC Farul in urma cu multi ani, asociatie care a activat la nivel de liga secunda si ligi juvenile pentru grupele de copii crescuti in cadrul clubului. BC Athletic a trait si va trai exclusiv de culoarea politica aflata la conducerea judetului pentru simplul fapt ca niciodata nu a depins de ''politic''. A depins de baschet si de sprijinul celor care s-au implicat la club, de la parinti si societati care sustin performanta. Faptul ca CJC sustine acum aceste proiecte ne da sperante ca lucrurile vor intra in normal pe viitor. Sunt niste proiecte de viitor care sustin sportul constantean si performanta. In continuare se spera si se vrea continuare in traditia Farului in Constanta iar eforturile nu se vor opri din a aduce Farul acolo unde merita. Daca vor fi sustinuti pe plan juridic se va incerca an de an sa se reinvie BC Farul, sperand la o solutie care nu va depinde de jucatori si conducere.