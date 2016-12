Baschet în scaune cu rotile

Ziua Mondială a Solidarităţi faţă de Persoanele cu Dizabilităţi a fost marcată şi la Constanţa, de primarul Radu Mazăre, care a dorit să fie în mijlocul celor cu probleme speciale. După inaugurarea primului club pentru persoanele cu handicap din Constanţa, Radu Mazăre s-a deplasat la Clubul Sportiv de la Flămânda, unde a participat la un meci demonstrativ de baschet, în care adversare au fost două echipe formate din persoane cu dizabilităţi. Primarul Mazăre a anunţat, înaintea meciului, că doreşte să ajute asociaţia sportivă nou înfiinţată. “Acum, că v-aţi constituit în asociaţie sportivă, îmi este mult mai uşor să vă sprijin în activităţile sportive pe care le organizaţi”, a declarat Mazăre. El a schimbat câteva pase cu cei aflaţi în scaunele cu rotile. “Nu am jucat şi eu baschet cu ei, dar am observat că se descurcă foarte bine. Le-am transmis că îmi doresc să fie şi ei campioni, pentru că noi, cei de la Constanţa, am arătat că suntem adevăraţi campioni. Le-am transmis că vor avea tot sprijinul din partea mea. Au nevoie de cărucioare speciale, de mingi de baschet. Nu este o cheltuială atât de mare şi cred că Primăria îi poate susţine, aşa cum susţine şi echipa de handbal şi echipa de volei din Constanţa, care au făcut performanţe deosebite”, a afirmat Mazăre.