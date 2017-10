Baschetbaliștii de la Athletic sunt „Gladiatorii din Tomis“

Luni seară, la restaurantul Aquario din Constanța, Baschet Club Athletic Constanța a organizat o întâlnire cu presa, sponsorii și conducerea sportului constănțean, la care și-a lansat noua identitate. „16 octombrie 2017 a însemnat și o filă pusă în istoria identității clubului nostru. De azi, oficial, BC Athletic devine „Gladiatorii din Tomis”, inspirându-se din istoria Cetății Tomis și a Constanței, acolo unde unul dintre cei mai cunoscuți gladiatori, Skirtos, a făcut istorie! Am avut plăcerea să dezvăluim o mică parte a poveștii ce a stat în spatele identității pe care BC Athletic își va croi drumul din sezonul 2017-2018! Și totul s-a întâmplat într-un decor unde ne simțim ca acasă de fiecare dată! Despre poveste o să mai tot vorbim! Și despre oameni! Care azi ne-au fost alături nouă, dar, cel mai important, acești oameni au fost, sunt și vor fi alături de sportul din Constanța! Team is everything”, a comunicat clubul constănțean.

Cel mai viteaz gladiator din Tomis, Skirtos Dacul, devine din 2017 simbolul clubului de la țărmul mării și va fi prezent pe logo-ul global. Tridentul său va întregi suita de logo-uri prezente în noua identitate a clubului. Tridentul, arma letală a Gladiatorului cu care își anihila adversarii din arenă, va fi logo-ul principal, care va completa catalogul identității în care se regăsesc logo-ul global, logo-ul secundar, numele clubului și sloganul care folosește cele trei țepușe ale Tridentului în textul reprezentativ „Made in Constanta”.

„În primul rând, vreau să le mulțumesc celor din presă, pentru că fără voi nu am fi fost aici! Vreau să le mulțumesc foarte mult sponsorilor, colaboratorilor și tuturor celor care au muncit la noua identitate a clubului nostru și, credeți-mă, a fost o muncă titanică. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc Primăriei Municipiului Constanța, care a crezut în proiectul „Baschet Made in Constanta“, oferindu-ne sprijin financiar pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. Baschet Club Athletic Constanța își continuă tradiția și caută să promoveze și să valorifice istoria Constanței, istoria din Cetatea Tomisului! Istoria, baschetul și performanța vor fi în continuare „Made in Constanta” și toate aceste simboluri ale noii identități vor face parte din politica de marketing și cea de merchandising ale clubului”, a declarat Andrei Talpeș, team-manager la Baschet Club Athletic Constanța.

„Clubul nostru e un club serios și orice club serios are nevoie de o identitate creată special pentru el. Lucrăm la acest proiect de anul trecut și am muncit foarte mult ca să facem lansarea înainte de startul acestui sezon. Ne-am propus, ca orice club serios, să avem pe lângă partea de performanță sportivă și partea de marketing, și de aici identitatea proprie, legată de tot ceea ce înseamnă Constanța”, a spus antrenorul principal Alexandru Olteanu.

„Privesc în urmă cu mândrie la cei 10 ani de existență ai clubului și mă bucur foarte mult că acest proiect, la care lucrăm foarte mult, a intrat într-o nouă decadă”, a afirmat antrenorul secund Bogdan Ivanovici.

„Baschetul este, după fotbal, cel mai îndrăgit sport în Constanța și vă felicit pentru proiectul vostru. Vă doresc să aveți tăria să treceți peste toate obstacolele acestei perioade și să nu uitați, așa cum se pare că au uitat colegii mei de la Dobrogea Sud, că nu puteți sta numai în banul public. Nicăieri în Europa sportul de performanță nu se face 80% cu bani publici!”, a declarat Elena Frîncu, membru al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și fost director al DSTJ Constanța.

„Vă urez succes în campionatul care începe curând, atât vouă, cât și echipei de fete Phoenix. Cu toții vom da o mână de ajutor, pentru a duce sportul constănțean acolo unde a fost odată sau poate și mai sus. Numai împreună putem reuși, alături de presă, de Inspectoratul Școlar și de Facultatea de Educație Fizică și Sport”, a precizat Mariana Solomon, director executiv al DSTJ Constanța.

„Mă simt onorată și mândră să particip la un asemenea eveniment, o acțiune de promovare a sportului constănțean. Inspectoratul Școlar are ca obiectiv readucerea în sportul școlar preuniversitar a acelor campionate în care au crescut Andrei, Alexandru, Bogdan și ceilalți din echipa clubului dvs.”, a spus Elena Hanu, inspector școlar de educație fizică și sport.

Tot luni seară, conducerea BC Athletic a prezentat echipamentul de joc pentru meciurile de acasă și pentru cele din deplasare, promițând că la meciuri va fi prezentă în curând și mascota clubului, respectiv... gladiatorul Skirtos!

Jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici vor susține duminică, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanța, meciul din prima etapă a Ligii 1 la baschet masculin, cu BCMU FC Argeș II Pitești. După un joc-școală desfășurat în Capitală, cu Știința București, BC Athletic va susține și o partidă de verificare înainte de startul campionatului, programată tot în Sala Sporturilor din Constanța, miercuri, 18 octombrie, de la ora 19.00, cu Agronomia 4Sports București. Cu această ocazie, clubul constănțean își va prezenta oficial lotul cu care va evolua în sezonul 2017-2018.

