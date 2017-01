Băsescu - “eu sunt mic, nu ştiu nimic”

Niciun preşedinte al României nu a mai coborât atât de jos în ochii populaţiei. E puţin probabil să mai primească vreo şansă aşa cum a primit cu ocazia suspendării din 2007. Şi chiar dacă ar primi un “ajutor”, nu ar fi suficient să şteargă din mintea oamenilor faptul că sub “domnia” lui s-a decis tăierea salariilor cu 25%, creşterea TVA şi alte asemenea măsuri nepopulare. Mai rămâne şi lanţul de gafe şi erori pe care le-a făcut preşedintele în ultimul timp, nervozitatea şi agresivitatea tot mai crescute, isteria pe care a declanşat-o în rândul românilor, vulgaritatea, toate se întorc împotriva lui acum. Nu l-au ajutat nici partidul, nici premierul, nici Nuţica Udrea, nici Roberta Anastase, nici Ridzi şi nici miniştrii portocalii care au întreţinut clientela politică. Cel mai tare bobârnac de până acum nu l-a primit de la medicii pe care i-a trimis la muncă în străinătate, nici de la profesorii cărora le-a promis salarii mărite şi muncă suplimentară, ci l-a primit de la poliţişti, care i-au strigat hotărâţi “Ieşi afara, javră ordinară!”. Lovindu-i sub centură pe liderii principalelor partide de opoziţie sau pe foştii susţinători, Băsescu speră că îi va deturna de la proiectul moţiunii de cenzură, la care ar trebui să se adauge acum şi cel al suspendării sale. Aflat, ieri, prin Doljeşti, undeva în Neamţ, Traian Băsescu a spus că îşi va exprima opinia cu privire la proiectele de reducere a TVA la alimentele de bază şi neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei după ce le va citi, precizând că până în prezent toate informaţiile pe care le are sunt din presă: “Tot ce ştiu am aflat din presă şi de la TV”. El a evitat să spună dacă va promulga legile, declarând întruna că nu le-a citit pentru că încă nu le-a primit. Şi marmota uite-aşa împacheta ciocolata! Este evident că Băsescu ne sfidează inteligenţa. În timpul vizitei a avut loc şi un eveniment neplăcut pentru Zeus. Şeful statului a fost lovit din greşeală cu microfonul de către un jurnalist. Incidentul s-a petrecut în timp ce preşedintele sărea un şanţ de la digul din localitate. În acel moment, Băsescu s-a întors spre ofiţerii SPP, întrebându-i: “Ce faceţi, măi?”. Jurnalistul i-a cerut scuze, arătând că nu a fost nimic intenţionat. Dar şeful statului a fost indignat că SPP-iştii nu au oprit inamicul statului: jurnalistul cu microfon. Legat de proiectele adoptate de deputaţi “după deget”, privind TVA de 5% pentru alimente şi neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei, premierul Emil Boc i-a asigurat, joi seara, pe reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) că situaţia generată de votul cu pricina va fi rezolvată rapid. Cu puţin înainte de întâlnirea cu premierul, şeful misiunii Fondului în România, Jeffrey Franks, a declarat că problema legată de TVA de 5% pentru alimentele de bază şi neimpozitarea pensiilor de sub 2.000 de lei trebuie rezolvată până la 1 noiembrie, data încheierii evaluării FMI în România.