Băsescu - preşedinte ilegitim

PREZENŢA - 46,23% Referendumul pentru destituirea preşedintelui suspendat al României, Traian Băsescu, s-a încheiat. Criza politică, însă, va continua. Cele 8,5 milioane de voturi exprimate, din care 90% au reprezentat vot de blam pentru Băsescu, vor fi analizate zilele acestea de Curtea Constituţională a României (CCR), care va decide dacă scrutinul este valid sau nu, în condiţiile în care prezenţa la vot a fost de 46,23%. Amintim că, pentru validarea acestui referendum, la insistenţele PDL şi cu presiuni masive comandate de portocalii dinspre UE, s-a impus un prag electoral de prezenţă la vot de 50%+1. Cât este de just acest prag? De ce un preşedinte poate fi ales şi dacă participă la vot 10% din electori, dar nu poate fi destituit decât dacă vin la scrutin jumătate plus unu din persoanele înscrise pe listele electorale permanente? Câtă legitimitate are un Traian Băsescu pus preşedinte cu 5 milioane de voturi (balanţa înclinată de voturile din diaspora) dar care este trimis acum acasă de şapte milioane de români? Sunt întrebări la care instituţiile statului şi politicienii UE care s-au dedat la presiuni asupra politicii interne din România trebuie să răspundă în următoarea perioadă. Reacţiile politicienilor au arătat că argumentaţiile post referendum au două căi. Pe de-o parte, avem argumentaţiile tehnice şi hachiţele legislative, care convin părtaşilor lui Băsescu, conform cărora prezenţa necesară la urne nu s-a întrunit şi, deci, referendumul nu a trecut. Pe de altă parte, USL susţine că Băsescu ar trebui să îşi dea demisia, întrucât consultarea populară a dovedit faptul că 80% dintre electorii care de obicei vin la vot (8,5 milioane din 10-11 milioane de români care vin de fiecare dată la urne) au decis într-o proporţie covârşitoare (aproape 90%) că Traian Băsescu trebuie să plece. Unicul punct comun al discursurilor prezentate de cele două tabere este însă îngrijorător: criza politică din România este departe de a se încheia.

AVERTISMENTE Ieri, au ieşit pe rând la rampă atât premierul Victor Ponta cât şi preşedintele suspendat Traian Băsescu care au afişat poziţii antagonice. Pe de-o parte, Băsescu a criticat, cu tupeul care-l caracterizează, deserviciile de imagine aduse ţării de demersurile pentru referendum, omiţând să menţioneze şi campania masivă dusă în UE de afinii PDL, care au mers până într-acolo încât au solicitat sancţiuni europene împotriva României. Mai mult, Băsescu a ameninţat pe toată lumea şi a reluat cu o iresponsabilitate demnă de o cauză mai bună gravele acuze privind respectarea statului de drept, mulţumind românilor care au boicotat scrutinul de duminică pentru că nu au validat „lovitura de stat pusă la cale de USL”. Imediat după asta, Ponta a avertizat PDL şi pe Băsescu să înceteze atacurile: \"Trebuie să înţeleagă că loviturile de stat nu se dau prin vot popular. Îl avertizez public să nu mai ameninţe persoane, instituţii de stat, trusturi media şi pe românii care au votat la referendum\". \"În numele USL, le mulţumesc celor peste 8 milioane de români care s-au prezentat la vot. (...) Nu avem cum să-l considerăm pe Traian Băsescu un preşedinte legitim, pentru că 8 milioane de români l-au respins. (...) Noi trebuie, din postura pe care o avem, de majoritate parlamentară, de majoritate absolută în cadrul autorităţilor locale, în cadrul Guvernului, să ne facem datoria faţă de cele opt milioane de români şi să îi apărăm de Băsescu şi de profitorii şi cei din jurul lui Băsescu care probabil se aşteaptă la tot felul de funcţii şi avantaje. Trebuie să îi apărăm pe români de ei\", a mai spus Ponta.

ÎNCĂ O VARIANTĂ Tot ieri, a apărut în discuţie şi ipoteza validării referendumului chiar şi fără cvorumul necesar, ca sancţiune pentru boicotarea referendumului de către cei care au solicitat şi chiar forţat impunerea pragului minim de prezenţă la vot de 50%+1. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat că USL ia în calcul depunerea unei sesizări la CCR, privind boicotul organizat de către PDL la referendumul de demitere a preşedintelui Traian Băsescu. \"Bineînţeles că luăm în calcul această variantă, pentru că avem o situaţie inedită în România şi în Europa din 1945 şi până acum şi, dacă vreţi, de la primul vot liber exprimat pentru Parlamentul European din 1968. Un preşedinte al unui stat european care se duce la masa bogaţilor şi apără interesele României nu mai este reprezentantul cetăţenilor români. În acest moment, preşedintele Traian Băsescu nu mai are legitimitatea morală cea pe care o clamează întotdeauna Uniunea Europeană\", a spus Zgonea.

Antena 3 a prezentat aseară, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, o adresă semnată de preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Vergil Voineagu, conform căreia, la 2 februarie 2012, în România populaţia totală se ridica la 19.042.936 persoane din care 18,4% sunt minori cu vârste între 0 şi 17 ani. După un calcul simplu, România are ca votanţi reali 16.527.971 persoane. În atare situaţie, cele 8,5 milioane persoane care au votat la referendum reprezintă peste 50% din populaţia reală cu drept de vot, ceea ce ar însemna că scrutinul este valid. Referendumul s-a raportat însă la numărul de 18 milioane de electori, întrucât datele deţinute de INS vor deveni oficiale anul viitor.