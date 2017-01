Băsescu a boicotat învestirea ministrului Bugetului

NUMIRE După ce s-a încăpățânat să respingă primele propuneri ale Guvernului în ceea ce privește conducerea de la Buget și de la Cultură, Băsescu n-a mai avut încotro și a trebuit să semneze decretul de numire a lui Darius Vâlcov în funcția de ministru delegat al Bugetului. Președintele oricum n-ar fi avut de ales, pentru că, din punct de vedere constituțional, el ar fi avut dreptul să refuze doar prima propunere a Guvernului. Asta nu înseamnă că Băsescu nu poate să se poarte în continuare ca un copil răzgâiat, așa cum s-a mai întâmplat.

ȚEAPĂ PREZIDENȚIALĂ Deși ceremonia de învestire a noului ministru delegat al Bugetului a fost programată ieri, la ora 18.00, șeful statului a amânat evenimentul cu puțin timp înainte de a începe, fără să precizeze momentul când va avea loc. Mai mult, președintele a invocat un motiv penibil, acela al absenței premierului Ponta, pe care Băsescu a interpretat-o drept o lipsă de susținere față de noul ministru. „Lipsa premierului de la ceremonia de învestire am socotit-o drept o neasumare publică, pe fondul unor fapte de care Vâlcov este bănuit de pe vremea când era primar al orașului Slatina”, a motivat Băsescu amânarea. Evident, el nu a probat existența unor suspiciuni de ilegalitate care ar exista în jurul lui Vâlcov. Doar că președintele nu face decât să răstălmăcească legile după bunul lui plac.

MOFTURI Boicotul pe care l-a creat n-are nicio bază legală reală, ci doar „cutume” inventate, pe care Băsescu le invocă așa cum are chef. De partea cealaltă, premierul a spus că a lipsit de la ceremonie pentru că s-a întâlnit cu un înalt oficial al Uniunii Europene - Catherine Ashton. Chiar dacă Victor Ponta l-a delegat pe vicepremierul Gabriel Oprea să-i țină locul la ceremonie, acest lucru nu a fost suficient pentru președinte. „Nu există în niciun regulament obligativitatea prezenţei primului-ministru la eveniment. Am considerat că e politicos, ca şi în alte ocazii, să desemnez un vicepremier”, a motivat premierul decizia sa. Totuși, președintele este hotărât să nu țină ceremonia decât în prezența premierului. Așa am ajuns în situația de a avea un ministru care nu poate să-și depună jurământul de învestire în funcție din cauza unui șef de stat cam moftangiu.