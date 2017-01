Băsescu a cerşit capital electoral aplaudînd Legea pensiilor

Legea pensiilor, iniţiată de PSD, a fost adoptată în 28 iunie, ultima zi a sesiunii parlamentare, şi a fost depusă pentru promulgare în 6 iulie. Deşi şi-a pus cu greu semnătura pe Legea pensiilor, vineri, preşedintele Traian Băsescu şi-a găsit timp să participe la primul Congres al Federaţiei Asociaţiilor Pensionarilor din România, unde a declarat că mărirea pensiilor a fost, de fapt, o decizie politică pe care… o aplaudă şi o susţine, dar că sursele de finanţare a acestei creşteri trebuie făcute publice cît mai repede de către Guvern. El a repetat de peste zece ori, în discursul său, faptul că este necesar ca aceste surse să fie rapid identificate şi făcute publice. Unul dintre motivele menţionate de Băsescu este tocmai faptul că Guvernul se va schimba în 2009 şi nu vrea ca următorul Cabinet să nu mai aplice legea, pe motiv că nu ar mai exista surse. Mai mult, în faţa bătrînilor, şeful statului a apreciat că era o necesitate creşterea pensiilor, iar majorarea acestora s-a transformat în lege tocmai pentru că a existat o voinţă politică!?! El i-a sfătuit pe pensionari să ceară în permanenţă Guvernului, prin federaţia lor, să identifice şi să publice urgent sursele pentru creşterea pensiilor. Băsescu a mai spus că ar fi indicată o regîndire a Legii pensiilor, în 2009, astfel încît cel mai mult să beneficieze de creşterea acestora persoanele cu pensii mici. Unul dintre momentele jenante a fost în momentul în care Băsescu, încercînd să cîştige ceva capital electoral, i-a asigurat pe pensionari că ştie cum este să trăieşti dintr-o pensie de 4 milioane de lei vechi!?!

“Campanie electorală disperată, de spălare a propriei imagini compromise în ochii pensionarilor”

În replică la discursul lui Băsescu, ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Paul Păcuraru, a declarat că “odată cu promulgarea Legii pensiilor, Guvernul are responsabilitatea integrală a aplicării ei şi garantează etapele de majorare prevăzute”. Ministrul a apreciat că \"obsesia\" lui Băsescu privind deficitul bugetului de asigurări sociale este falsă. La rîndul său, PSD atrage atenţia că Băsescu “nu are niciun merit în creşterea pensiilor, care nu este o prioritate politică pentru el”. Social-democraţii îi cer şefului statului să stopeze \"campania de contrapunere a unor segmente din populaţie\" şi “să pună capăt alarmelor false privind lipsa banilor pentru creşterea pensiilor. Este o modalitate josnică de a ţine sub tensiune milioane de pensionari, un joc politic ieftin, animat exclusiv de resentimentele lui Traian Băsescu privind faptul că Legea pensiilor a fost iniţiată de adversarul său politic\". PSD subliniază că şeful statului \"a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a bloca adoptarea legii iniţiate de social-democraţi\". PSD constată că Băsescu s-a lansat \"într-o campanie electorală disperată, de spălare a propriei imagini compromise în ochii pensionarilor, care afectează grav demnitatea funcţiei prezidenţiale\". Ei consideră că, \"dacă ar fi crezut cu adevărat în argumentul lipsei banilor, Traian Băsescu şi-ar fi păstrat pretinsa verticalitate şi nu ar fi promulgat această lege\". În opinia PSD, \"prin petardele pe care le aruncă în public, inclusiv la Congresul Federaţiei Asociaţiilor de Pensionari, Traian Băsescu întreţine artificial un climat de tensiune şi întăreşte concluzia că mărirea pensiilor este un proiect care îl deranjează profund, fapt evidenţiat şi prin reacţia pe care acesta a avut-o faţă de cadoul primit de la un pensionar, un avion de hîrtie, cadou catalogat de şeful statului drept o glumă proastă\".