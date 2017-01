„Băsescu a dus antagonizarea la rang de politică de stat”

Fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, este de părere că, în 2010, am asistat la o „antagonizare a întregii societăţi româneşti“, iar „o Românie fără Traian Băsescu şi Emil Boc este o primă condiţie pentru anul viitor“. „O ieşire adevărată dintr-o criză economică, politică, dar mai ales morală, cum e cea a societăţii româneşti, se face prin solidarizarea întregii societăţi, or ambele persoane au eşuat în acest domeniu. Cel care a dus antagonizarea la rang de politică de stat nu poate fi cel care să unească poporul“, a declarat Constantinescu. El a explicat că în ultimul an s-a produs totuşi ceva important şi pozitiv: creşterea societăţii civile. „Acum este pe cale să se construiască o altfel de nouă societate civilă, esenţială, pentru că România are nevoie în primul rând de cetăţeni. Mandatele preşedintelui Băsescu au avut un efect extrem de pozitiv: au demonstrat soliditatea unor instituţii, altfel am fi avut un regim de tip oligarhic“, a apreciat fostul şef de stat. Constantinescu a propus organizarea unui referendum pentru delegitimarea preşedintelui, ca soluţie la blocajul instituţional „prin care Opoziţia este consultată, dar chiar dacă este unită nu poate să schimbe Guvernul“.