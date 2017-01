Băsescu a extins politica de mahala la nivel european

Cel mai important invitat la evenimentul de lansare a candidaţilor la alegerile europarlamentare a fost preşedintele PE, Martin Schulz, care a declarat, sâmbătă, că a fost surprins de observaţiile preşedintelui Traian Băsescu la adresa sa, menţionând că şeful statului nu i-a citit cu atenţie declaraţiile şi că îl va întreba personal la ce anume s-a referit. „L-am respectat întotdeauna din punct de vedere instituţional, ca preşedinte al României. (...) În ultima întâlnire pe care am avut-o cu preşedintele Băsescu am discutat despre Schengen, am susţinut accesul României în spaţiul Schengen, astfel că am fost un pic surprins“, a declarat Martin Schulz, la finalul evenimentului de la „Romexpo“. Amintim că preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că este importantă o prezenţă bună la euroalegeri, scrutin care va prefigura numele viitorului şef al Comisiei Europene, care poate fi socialistul Martin Schulz, pentru care „anexarea Crimeei era un fapt împlinit“, sau popularul Jean-Claude Juncker. În acest context, preşedintele PE a explicat la ce s-a referit când a vorbit despre anexarea Crimeii, arătând că „este o încălcare teribilă a legilor internaţionale, iar Rusia este obligată să respecte regulile internaţionale“. „De aceea, sancţiunile sunt justificate. Am declarat că trebuie să căutăm soluţii diplomatice, în ultimă instanţă. Putem discuta. Dacă este o nouă ameninţare, la adresa Moldovei, de exemplu, trebuie să mărim aceste sancţiuni. Şi am spus că trebuie să informăm cetăţenii noştri că sancţiunile la adresa Federaţiei Ruse ne afectează şi pe noi“, a mai afirmat Martin Schulz. Liderul european, care este candidatul social-democraţilor la preşedinţia Comisiei Europene, a declarat că, în calitatea sa de preşedinte al CE, nu va accepta niciodată ideea că avem cetăţeni europeni de rangul I şi de rangul II. „Nu voi accepta niciodată să le închidem din nou graniţele“, a mai spus Schulz. El a precizat că viitoarele alegeri europene nu sunt doar nişte simple alegeri şi că, pentru prima oară, poporul va decide ce fel de Europă îşi doreşte.