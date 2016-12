Băsescu a fost deconspirat: a cerut lista ofițerilor acoperiți

”ACOPERITUL” NU VA FI... DESCOPERIT Am ajuns să ne batem cu fantomele trecutului, descoperind că avem răni pe care un chiriaș de la Cotroceni nu le lasă să se vindece. Obsesia puterii a dus la dezgroparea tuturor armelor necesare într-un război care nu e al nostru. Mulți vor să uite epoca securisto-ceaușistă, dar se știe asta și, de aceea, unii atacă cu laşitatea tipică rozătoarei, care-şi aruncă privirile în zece direcţii, avansând uşor, până ajunge să te muşte de degetul mic de la picior. Mizând pe traumele acestui popor marcat de epoca ceaușistă, când, pentru români, un ofițer al serviciilor secrete era doar un securist care le vroia răul, Traian Băsescu a aruncat petarda cu ofițerul acoperit care aspiră la funcția de președinte al României. Nu am aflat dacă se referea la un ofițer acoperit al serviciilor secrete dinainte de '89 sau de după, însă există o explicație: Băsescu nu știe! Simplu. A recunoscut-o singur, dar a și fost... deconspirat. Și nu de oricine, ci de șeful Serviciului de Informații Externe (SIE), Teodor Meleșcanu, care a declarat că șeful statului a cerut, în repetate rânduri, structurii pe care o conduce lista cu numele ofițerilor acoperiți, în contextul în care a declarat că unul dintre candidații la alegerile prezidențiale ar avea această calitate.

CERINȚĂ... MORTALĂ Teodor Meleșcanu a precizat că nu i-a dat lista cu pricina deoarece sunt informații secrete. El spune însă că niciunul dintre candidații la Președinție nu este ofițer acoperit, așa cum a încercat să sugereze Băsescu, iar SIE nu are nici agenți acoperiți în Guvern, Parlament sau în rândul magistraților ori procurorilor. Afirmațiile lui Meleșcanu nu sunt, totuși, revelatoare. Generalul Pavel Abraham atrăgea recent atenția că ofiţerii acoperiţi au nume de serviciu diferite, iar acestea se schimbă periodic: ”Există ofiţeri acoperiţi care au act de identitate şi diplomă de studii. Sunt reguli prin care nici şefii unităţii nu cunosc toţi ofițerii acoperiţi, pot fi şi şefi şi nici chiar şeful SRI nu cunoaşte toţi ofiţerii acoperiţi”. Pe de altă parte, Meleșcanu a respins și ideea de ”dublă comandă” invocată de Băsescu atunci când președintele a vorbit despre faptul că un fost ofițer acoperit nu poate fi și șef al statului: ”Dubla comandă nu poate exista. Nimeni nu face în serviciile de securitate ce îl taie pe el capul, nimeni nu adoptă decizii politice. Obligaţia serviciilor de securitate este să furnizeze informaţii și date, în primul rând pentru preşedinte, primul-ministru, Guvern și preşedinţii celor două Camere”. Meleşcanu a mai spus că la această listă nu au acces decât un număr foarte mic de persoane, două-trei, pentru că ele constituie secret de stat, potrivit legii. Dacă declarația lui Meleșcanu se confirmă, cererea lui Băsescu poate fi considerată un fel de piatră de mormânt pentru el.

NU VREA SĂ ÎNCALCE LEGEA Și Victor Ponta a fost întrebat ce părere are despre dezvăluirea lui Meleșcanu. Premierul a spus însă că el nu a cerut şefilor serviciilor de informaţii lista agenţilor sub acoperire, arătând că ar fi ilegal să formuleze o astfel de solicitare şi că ar ajunge în închisoare. În schimb, fiind întrebat dacă el a fost un astfel de ofițer, Ponta a răspuns: ”Dacă aş fi fost, trebuia să vă spun tot, nu?”. În opinia lui, Băsescu foloseşte cu un scop pur electoral o problemă importantă a societăţii româneşti, care ţine de încrederea în instituţii: ”Ce face Traian Băsescu e iresponsabil, are un scop meschin şi electoral”.