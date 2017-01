Băsescu a încasat în 2007 cu 7072 RON în plus faţă de 2006

Preşedintele Traian Băsescu a încasat, potrivit declaraţiei de avere, o indemnizaţie de 67.097 RON în ultimul an fiscal încheiat, cu 7.072 RON mai mult decît în precedentul an fiscal. Declaraţia de pe site-ul oficial al Administraţiei Prezidenţiale nu este datată şi nici semnată, fiind însă postată la rubrica ”Declaraţii de avere – ianuarie 2008”. Şeful statului are un cont la BRD Constanţa, în valoare de 170.730 RON, care în 2006, conform declaraţiei din luna ianuarie a anului trecut, era de 170.369 RON. Şeful statului deţine, împreună cu soţia, o cotă de 31,5% dintr-un teren de 174 metri pătraţi, precum şi un teren de 46 de metri pătraţi, ambele situate în Bucureşti şi dobîndite în 2003. Conform declaraţiei, soţii Băsescu au cumpărat, în 2003, un apartament cu suprafaţă construită de 370 mp şi cu suprafaţă utilă de 250 mp, a cărui valoare de impozitare este de 248.791 RON, precum şi un garaj de 30 mp, cu valoare de impozitare de 4.240 RON. Traian Băsescu deţine, potrivit declaraţiei, un automobil marca Matiz, fabricat în 2003, bijuterii şi ceasuri, dobîndite între 1975 şi 1989, în valoare de 20.000 RON şi, resprectiv, 35.000 RON, precum şi tablouri de 17.000 RON, dobîndite între 1989 şi 2000. Preşedintele are 42.000 de dolari depuşi la ABN Bucureşti (41.931 în declaraţia din 2007), 39.540 de dolari la ING Bucureşti (39.446 în declaraţia din 2007) şi 26.100 de euro la ING Bucureşti (26.066 în declaraţia din 2007). El mai deţine 250.000 RON în certificate de depozit cu discount, transformate în depozit la scadenţă începînd din 2 noiembrie 2007, precum şi 21.918 RON (4.978 în declaraţia din 2007), toate acestea la BCR Bucureşti. declaraţiei de avere, Băsescu nu are datorii, iar în ultimul an fiscal încheiat a avut o indemnizaţie totală de 67.097 RON şi o indemnizaţie din deplasări de 4.500 de euro şi 700 de dolari. Potrivit declaraţiei de avere de anul trecut, datată 3 ianuarie 2007 dar tot nesemnată, şeful statului încasase o indemnizaţie totală de 60.025 RON în ultimul an fiscal încheiat şi o indemnizaţie din deplasări de 4200 de euro şi 3.600 de dolari. Pe site-ul Preşedinţiei este postată şi declaraţia de interese a şefului statului, care nu conţine nicio menţiune la nicio rubrică şi care este datată 20 decembrie 2007 şi este nesemnată.