Băsescu a primit cadouri de aproape 2.000 de euro

08:07:31 / 27 Decembrie 2014

Sa fie primit

Domn Presedinte,bine facusi.Patrimoniul asta al Administratiei Prezidentiale chiar exista?Cine a stabilit valoarea obiectelor?Domnul Onaca?Dar celelate cadouri primite de ceilalti Presedinti,Ceausescu,Iliescu,Constantinescu,au intrat in patrimoniu?Asa ca chestie,din aroganta,ar fi cazul ca Presedentia sa organizeze un muzeu al cadourilor primite de Presedinti,asa cum am vazut eu odata ca shoim al patriei, ca era pe timpul lui Ceausecu.Dar valoarea cadourilor oferite de Presedentie ,din bani publici?Exista vreo evidenta?Nu pentru mine ,pentru patrimoniul national.Ca nu de alta,dar am auzit ca obiectele cadou ale lui Ceausescu au disparut.Asa este?