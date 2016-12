Băsescu a promis libertatea lui Hayssam dacă ziariştii răpiţi în Irak vor fi eliberaţi

Tema răpirii din Irak revine în actualitate, după ce în presă a apărut stenograma discuţiei ce a avut loc pe 9 septembrie 2005 între generalul Constantin Degeratu, la acea dată consilier pe probleme de siguranţă naţională al lui Traian Băsescu, şi Omar Hayssam, sirianul aflat de şase luni în stare de arest sub acuzaţia de terorism. Un cotidian central menţionează o locaţie a Jandarmeriei Române din Băneasa, sediul Academiei de Poliţie sau sediul Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Potrivit ziarului, Hayssam spune, în discuţie, că preşedintele i-a promis libertatea dacă ziariştii români răpiţi în Irak vor fi eliberaţi: “Între timp, aşa cum ştiţi, au fost cîteva întîlniri cu preşedintele. Şi atunci, eu chiar am început să întreb de presiunile care se făceau asupra mea şi dl preşedinte chiar mi-a spus: “Îţi iei copiii şi du-te în America! Eu sînt preşedintele României şi ai toate garanţiile!” I-am spus: “D-le preşedinte, uitaţi, speculaţiile de care a aflat presa, sînt monitorizat..”. “Nu, te rog frumos să stai liniştit, eu îţi garantez că nu se atinge nimeni de un fir de păr de al tău!”. Întîlnirea dintre cei doi ar fi avut loc la cererea lui Hayssam, care arăta că are date ce ţin de siguranţa naţională şi că vrea să discute cu şeful statului. Cu toate acestea, la întîlnire, el doar i-a reproşat generalului că este închis, deşi i s-a promis altceva. Acesta s-a mai arătat revoltat şi din alte motive: “Eu am refuzat să dau pînă acum orice declaraţie, să nu fie intrepretată sau să înceapă cineva să facă tot felul de speculaţii şi să spună: “Uite, Omar...” Cînd s-a întors Yassin, eu am fost chemat la sediul Academiei de Poliţie, la Băneasa, pentru întrebări, anchetă. Şi acolo era şi doctorul Yassin. Înăuntru, la masă, doctorul Yassin vorbea cu mine ca un anchetator. Pe urmă, el mi-a făcut cu ochiul şi mi-a zis: “Vrei să ieşim afară, să vorbim?” Ieşim afară. Şi cînd am ieşit afară, l-am intrebat: “Doctore Yassin, ce se întîmplă? Ce ştiţi? Care este povestea?” Răspunsul lui a fost: “Te rog să stai liniştit, oamenii sînt într-o locaţie sigură, treburile se vor rezolva cît de curînd şi te rog să stai liniştit”. Chiar cînd eram atunci în anchetă, apăruse la televizor ultimatumul acela. Mi-a zis să stau liniştit, că de acum încolo sînt chestiuni tehnice şi chestiuni pur electorale. Ce înseamnă? De unde a venit asta? Eu am fost arestat în noaptea asta şi am fost adus la preşedinte în acest sens“. Vicepreşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor liberalul George Scutaru a declarat, vineri, că va cere audierea de urgenţă a generalului Degeratu care trebuie să explice de ce s-a întîlnit cu Hayssam: “Degeratu trebuie să explice ce mandate a avut de la preşedinte, ce a discutat cu Hayssam pentru că, pe de o parte, avem un singur terorist arestat care a şi fugit apoi din ţară, iar pe de altă parte un consilier prezidential care, cu avizul preşedintelui, se vede cu acesta la Parchetul General”. Deputatul liberal a adăugat că şi şeful statului are obligaţia de a da explicaţii publice referitoare la legătura sa cu omul de afaceri sirian: “Traian Băsescu ar trebui să răspundă în aceste zile care e legătura sa cu Omar Hayssam. Sînt foarte mulţi oameni care sînt în arest şi ar fi putut solicita o întrevedere cu cineva apropiat lui Traian Băsescu, însă lor nu li s-a dat curs solicitărilor. Iată că lui Omar Hayssam i s-a permis în două rînduri. Traian Băsescu trebuie să ofere explicaţii publice, trebuie să ne spună acum, nu peste 47 de ani, cînd se declasifică dosarele, ce legături are cu Omar Hayssam şi dacă i-a facilitat plecarea”. Amintim că subiectul a fost “atacat” şi anul trecut, cînd plenul Parlamentului a luat în dezbatere raportul CSAT pe 2007, unii parlamentari criticînd proasta gestionare a cazului Hayssam, în care ar fi fost implicat şi “şeful suprem al acestei instituţii”, Traian Băsescu, aspect evidenţiat într-o interceptare telefonică.