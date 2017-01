Băsescu a sfidat România

Preşedintele Traian Băsescu a transmis românilor mesajul său de an nou din Piaţa Sfatului, din Braşov. Şeful statului le-a urat românilor “La mulţi ani!”, dînd asigurări că instituţiile au capacitatea şi resursele pentru a face din 2009 un an în care să se trăiască “mai bine”, menţionînd că este nevoie de implicarea tinerilor în viaţa politică, economică şi socială. El a arătat că 2008 a fost un an bun pentru România, că 2009 va genera dificultăţi, dar că acestea vor fi depăşite. “În ultimele clipe ale anului, daţi-mi voie să vă doresc tuturor, cu toată dragostea, La mulţi ani şi Să trăiţi bine!”, a spus Băsescu, în încheierea discursului, sfidînd întregul popor în condiţiile în care lumea întreagă este îngrijorată din cauza sumbrelor perspective economice. A fost pentru prima dată cînd Băsescu, în calitate de preşedinte, a petrecut Revelionul în altă parte decît în Bucureşti, după ce, mai mulţi ani la rînd, el s-a aflat, în noaptea dintre ani, în capitală.