Băsescu a trecut la „ameninţări mafiote, ca în Naşul”

„S-AR PUTEA SĂ NU ÎL MAI GĂSEASCĂ ÎNTR-O ZI ACASĂ“ Ascunzându-se după celebra deja imunitate, Băsescu are senzaţia certă că poate face orice, inclusiv să adopte un comportament demn de cel mai josnic interlop, căci asemănarea cu filmul „Naşul” (îi aparţine premierului Ponta) ni se pare prea... artistică. Duminică seară, cârmaciul, sătul să tot audă că ies la iveală tranzacţiile ilicite de la Nana şi văzând că pierde teren, a ameninţat, public, un senator al României. „E o prostie ce spune (Gabriela Firea - n.r.). Nu te poţi lua după o doamnă a cărei instruire este rezultată din citit de pe prompter vreo zece ani. Trebuie să ştii puţin drept. Acolo a fost o cumpărare cinstită, cu credit luat de la o firmă care a anunţat că vrea să vândă pământul la un preţ care e preţul pieţei“, a comentat şeful statului, într-o emisiune la Realitatea TV. „Mai bine ar sta în banca ei şi s-ar ocupa de ce se întâmplă pe moşia soţului ei, unde e primar. Că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă. Înţeleg că în parohia lui se întâmplă destule lucruri rele“, a spus Băsescu. Fără alte comentarii!

„MĂ TEM PENTRU FAMILIA MEA, DAR ÎMI FAC DATORIA” În replică, senatorul PSD Gabriela Firea a declarat că soţul ei, primarul Florentin Pandele, nu are niciun dosar în instanţă, dar a adăugat că se teme pentru familia sa. „Mă tem pentru familia mea. Preşedintele Traian Băsescu se antepronunţă, deoarece soţul meu (Florentin Pandele - n.r.) n-are niciun dosar în instanţă“, a declarat Gabriela Firea, ieri, la Antena 3. Senatorul PSD consideră că, în acest caz, este vorba de „o presiune şi o încercare de intimidare şi se poate vorbi şi de şantaj“. „Am reţinut aseară (duminică - n.r.), de la preşedinte, că are cunoştinţe domnia sa că la Primăria Voluntari ar fi nişte probleme, că ar fi în neregulă. Domnia sa cred că se antepronunţă, deoarece, după ştiinţa noastră, nu există o astfel de situaţie. Ne punem întrebarea dacă nu cumva din ianuarie, de când am intrat eu în această comisie, s-au dat comenzi pentru a i se fabrica nişte dosare soţului (...)“, a mai spus Firea. Politicianul a adăugat că, după acuzaţiile preşedintelui, nu ar fi exclus ca soţul ei să se trezească cu un dosar. „Aseară am primit cu mâhnire, cu tristeţe, declaraţia preşedintelui ţării, iar afirmaţiile potrivit cărora un soţ al unui senator care este parte a unei comisii de anchetă este posibil să nu mai fie găsit acasă, deoarece sunt anumite probleme, cred că sunt declaraţii care în mod intenţionat şi vădit au vrut să dea anumite semnale. Dar eu sunt absolut convinsă că cei care erau vizaţi pentru a activa anumite anchete vor respecta statul de drept şi legile ţării şi nu se vor lăsa influenţaţi de astfel de manipulări“, a precizat Gabriela Firea.

În ceea ce priveşte celelalte afirmaţii ale preşedintelui la adresa lui Firea, aceasta nu a dorit să răspundă. „La jigniri nu răspund. Suntem în Săptămâna Patimilor, fiecare cât poate“, a replicat senatorul PSD.

SINGURUL RĂSPUNS POSIBIL: PLÂNGERE PENALĂ! Ieri, premierul Victor Ponta a declarat, la Parlament, că, în urma afirmaţiilor şefului statului la adresa senatorului Gabriela Firea, va fi depusă, astăzi, o plângere penală împotriva preşedintelui Traian Băsescu, pe care o doreşte semnată de cât mai mulţi parlamentari, inclusiv din opoziţie. Declaraţiile recente ale preşedintelui reprezintă cea mai urâtă manifestare a caracterului său, fără însă ca aceasta să fie şi cea mai gravă criză, consideră premierul. „A fost o ameninţare pur mafiotă, ca în filmul „Naşul“. Cred că, din ce în ce mai mult, îşi pierde controlul, pentru că are doi duşmani, cel mai mare duşman este timpul, iar al doilea duşman a fost USL, a lucrat la planul destrămării sale, dar o mare parte dintre votanţi au rămas alături de alianţa pe care noi o formăm, şi este un semn de nervozitate“, a spus Ponta la România TV. El a mai spus că „este pentru prima dată, de când România încearcă să fie democratică, din 1989 încoace, când familia unui senator este ameninţată direct de către preşedinte“. „Este un element fără precedent, care nu mai are nicio acoperire în disputa politică”, a mai spus premierul, adăugând că „în momentul în care ameninţă familia unui senator (...) lucrurile sunt fără precedent (...) Traian Băsescu trebuie să răspundă în faţa legii. Doamna senator trebuie să vadă foarte clar că modelul mafiot cu care am fost conduşi de nouă ani şi jumătate nu intimidează“, a menţionat Ponta. „Azi am cerut tuturor colegilor noştri din Parlamentul European (PE) să informeze conducerea PE despre acest atac mafiot prin care domnul Băsescu, pentru simplul motiv că doamna Firea, ca parlamentar, face parte din comisia care anchetează toate ilegalităţile - spălarea de bani, evaziunea fiscală comise de către domnul Băsescu -, a fost ameninţată, domnia sa şi familia“, a mai spus Ponta.

„SUNTEM CU TOŢII SOLIDARI CU DOAMNA FIREA“ Vicepreşedintele PSD Dan Şova a declarat, ieri: „Ştiam că Traian Băsescu are un comportament nedemn pentru funcţia pe care o deţine, dar prin ameninţările directe la adresa colegei noastre Gabriela Firea a depăşit orice limită, nu doar morală, ci şi legală. Preşedintele României a atacat direct un senator, cu formulări care se încadrează perfect în definiţia infracţiunii de ameninţare, aşa cum este ea formulată în Codul Penal, ba chiar şi în a celei de şantaj“.

Vicepremierul Liviu Dragnea a calificat, ieri, declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu de duminică seară drept „iresponsabile“ şi a apreciat drept „firesc“ gestul premierului de a depune o plângere penală împotriva şefului statului. „Am făcut şi eu greşeala să mă uit la televizor la preşedintele Băsescu şi spun că am făcut greşeala pentru că ieri a fost o zi sfântă, Duminica Floriilor, şi era o zi în care chiar trebuia să vorbim de bine, de iubirea de aproape (...). Aseară nu au fost declaraţii incendiare, după părerea mea au fost declaraţii iresponsabile din partea preşedintelui Băsescu. Cred că ceea ce a făcut Traian Băsescu aseară trebuie sancţionat, pentru că ar trebui să înţeleagă toată lumea că nu poţi la nesfârşit să acuzi, să jigneşti, să ameninţi, să influenţezi efectiv justiţia fără ca nimeni să nu reacţioneze“, a spus viceprim-ministrul.

„Liderii PSD sunt vânaţi în fiecare zi...”

Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD, afirma ieri, într-un comunicat, că atât el, cât şi ceilalţi social democraţi sunt alături de colega lor Gabriela Firea. „Suntem alături de Gabriela Firea şi eu, şi colegii mei din PSD, în faţa atacurilor fără precedent pe care Traian Băsescu le-a formulat împotriva ei şi a familiei sale. Ameninţările, şantajul şi jignirile proferate la adresa unui membru al Parlamentului sunt nemaiîntâlnite şi neacceptate în niciun stat membru al UE“, susţine Codrin Ştefănescu. Secretarul general adjunct al PSD adaugă că declaraţia şefului statului la adresa Gabrielei Firea vine „într-un moment în care toţi liderii PSD sunt vânaţi, în fiecare zi, de sistemul creat de el“. „Se fabrică dosare la comandă, se fac arestări televizate, trupele de mascaţi ridică aleşi locali din locuri publice, chiar şi familiile celor vizaţi - soţii, copii, părinţi - sunt hărţuite şi hăituite. Şi toate acestea culminează cu ameninţările pe care Băsescu le face direct de la pupitrul Palatului Cotroceni. Concluzionând, chiar dacă fiecare dintre noi ştim că suntem ţinta directă a răzbunărilor de tip mafiot din partea lui Băsescu, ţin să o asigur pe colega noastră Gabriela Firea că PSD va continua până la capăt bătălia cu regimul creat de acesta în zece ani. Iar zilele camarilei băsiste şi ale sistemului odios susţinut de el se apropie de sfârşit“, mai afirmă Codrin Ştefănescu.

Senatorul PSD Mircea Geoană a declarat ieri, despre decizia PSD de a depune o plângere penală împotriva preşedintelui Traian Băsescu, că „cine seamănă vrajbă culege furtună“, fiind o „reacţie absolut naturală la un atac de nepermis din partea şefului statului“. „Cine seamănă vrajbă culege furtună. Este o reacţie absolut naturală la un atac de nepermis din partea şefului statului la adresa unui politician şi a unei femei. În mod firesc, răspunsul este pe măsură“, a spus Mircea Geoană. Senatorul PSD a arătat că „acest tip de limbaj şi acest tip de atac nu au ce căuta în modul în care un şef de stat se comportă, indiferent cât de mare este miza alegerilor prezidenţiale“. „Suntem cu toţii solidari cu doamna Firea“, a adăugat Geoană.

Şi preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că, duminică, şeful statului ar fi încălcat de cel puţin două ori Constituţia şi legile penale, însă Parchetul General nu a avut o reacţie sesizabilă, precizând că sunt aspecte care ar trebui verificate şi de Curtea Constituţională. El apreciază că singura preocupare a lui Băsescu este aceea de a-şi „consolida partidul pe care l-a creat după chipul şi asemănarea sa“. „Este vizibil cum acesta a intrat în campanie electorală pentru partidul consilierilor săi, dar şi pentru a o promova pe Elena Udrea. Totul ar fi în regulă dacă Traian Băsescu ar fi un cetăţean oarecare, dacă nu ar fi încă preşedintele României, care, potrivit Constituţiei, trebuie să fie un mediator între forţele politice, şi nu un propagandist. Niciunul dintre ceilalţi preşedinţi ai României, care aveau şi ei simpatiile lor politice, nu a devenit propagandistul unui partid. Curtea Constituţională ar trebui să verifice dacă preşedintele României îşi mai păstrează acţiunile în limitele Constituţiei, pentru că din limitele bunului-simţ au ieşit demult“, susţine Tăriceanu. De asemenea, preşedintele Senatului apreciază că „cele mai grave dintre acţiunile de duminică seara au fost ameninţarea şi şantajul pe care Traian Băsescu le-a lansat la adresa Gabrielei Firea“. „Înţeleg că ancheta Comisiei „Nana“ a făcut descoperiri importante, care încep să-l sperie pe locatarul de la Cotroceni, şi ultima soluţie este ameninţarea senatorului Gabriela Firea cu o posibilă arestare/dispariţie a soţului domniei sale, primarul comunei Voluntari. Dacă oricare altă persoană din această ţară ar fi făcut acest lucru, este destul de probabil că nu şi-ar fi terminat emisiunea şi mascaţii ar fi săltat-o din studio. A fost vreo reacţie a Parchetului General? Dacă a fost, a fost atât de subtilă încât nici eu şi niciun alt român nu am sesizat-o. Probabil că terorismul politic, care e condamnat de legile penale, e OK dacă vine de la Cotroceni“, mai spune Tăriceanu.

CAZUL NANA Ameninţările lui Băsescu vin la doar câteva zile după ce Gabriela Firea, membru al Comisiei „Călăraşi“, a declarat că tranzacţia prin care fiica preşedintelui a pus mâna pe moşia din Călăraşi ar fi nulă, având în vedere că societatea Berfige SRL, de la care Ioana Băsescu a cumpărat terenul de la Nana, era inactivă la data încheierii tranzacţiei. Firea a menţionat că inactivitatea firmei a fost declarată de Fisc şi, potrivit legii, toate contractele încheiate de aceasta, inclusiv cel din 9 septembrie 2013, sunt lovite de nulitate. Firea a invocat prevederile Legii societăţilor comerciale, potrivit căreia nicio persoană sau instituţie nu poate accepta facturi de la societăţi care sunt inactive. Comisia „Călăraşi“ a făcut şi o altă descoperire extrem de importantă în cazul terenului agricol achiziţionat de familia Băsescu. Firma care a vândut proprietatea a fost înfiinţată special pentru această tranzacţie şi desfiinţată imediat după vânzare-cumpărare. Comisia „Călăraşi“ a aflat că opt persoane, toate cu domiciliul în Sectorul 5 al Capitalei, unde îşi avea sediul şi firma respectivă, au fost iniţial împroprietărite cu terenurile care au ajuns la Ioana Băsescu.

Reamintim că nevinovata fiică a preşedintelui, a luat, în 9 septembrie 2013, un credit în lei de la CEC Bank, în valoare de un milion de euro, pentru a cumpăra un teren de 290 hectare din judeţul Călăraşi, împrumut garantat cu soldurile prezente şi viitoare ale unui cont deschis la CEC şi cu terenul agricol achiziţionat. După ce a primit banii de la banca statului şi au apărut întrebările fireşti - de unde are fiica preşedintelui atâţia bani? - şi eventuala tragere la răspundere a lui Gheţea, directorul CEC care a înlesnit împrumutul (o săptămână au durat depunerea şi aprobarea hârtiilor - n.r.), Băsescu a pus mâna pe telefon, l-a sunat pe Daniel Chiţoiu, ministru al Economiei pe atunci, şi i-a spus ca nu cumva să-l dea afară pe Gheţea, că e om de încredere. Să mai comentăm? Potrivit preşedintelui Comisiei „Călăraşi“, Mihai Fifor (PSD), raportul Comisiei va fi gata mâine. „Aşteptăm o serie de documente de la ANAF pe care Comisia le-a solicitat şi sperăm ca în urma acestei analize să putem să tragem o concluzie, urmând ca miercuri, 16 aprilie, să putem finaliza acest raport, pe care o să îl depunem la Birourile Reunite“, a spus Fifor. Întrebat dacă, după discuţia pe care a avut-o, la Comisie, cu notarul implicat în tranzacţiile de la Nana, Ştefania Zorilă, îşi mai menţine punctul de vedere privind nulitatea tranzacţiei în condiţiile în care firma Berfice se afla în inactivitate, Fifor a spus: „Noi am afirmat, data trecută, un lucru pe care continui să îl spun şi astăzi, fără niciun fel de dubiu. Eu nu am discutat foarte mult pe faptul că societatea Berfige era inactivă sau nu şi, repet, aşteptăm de la ANAF o serie de documente. Am discutat mai mult despre modul în care s-au emis titluri de proprietate care în spate au documente care nu sunt tocmai în regulă (...) Mai mult sunt precupat de cum s-a constituit acest lot compact de teren“.