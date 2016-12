Băsescu, acuzat că a amanetat România

TRĂDARE Nicolae Mavrodin, preşedintele Asociaţiei Haiducilor, îl acuză pe Traian Băsescu, preşedintele României, de înaltă trădare. Mavrodin susţine că are documente care atestă acest lucru şi că informaţiile deţinute au stat atât la baza arestării lui, cât şi la baza zecilor de percheziţii efectuate de anchetatori. „Au încercat să găsească documentele pe baza cărora preşedintele României poate fi acuzat de înaltă trădare a ţării. John Perkins, un fost asasin economic al FMI, care a acceptat să fie membru de onoare al Asociaţiei Haiducilor, mi-a dat aceste dovezi. Mai exact, pe 9 septembrie 2009, Băsescu s-a întâlnit cu un coleg al lui John Perkins, un asasin economic cu numele de cod Vladimir, şi a negociat trădarea, adică suma pentru care preşedintele urma să trădeze interesele naţionale. Este vorba de 60 de milioane de euro, sumă care a intrat în conturile unui offshore din Seychelles al cărui acţionar unic este Ioana Băsescu. Pentru aceşti bani, în urma negocierilor cu Vladimir, Băsescu a acceptat sa vândă resursele naţionale ale României unor firme controlate de FMI şi să sprijine campaniile militare ale NATO în ţările arabe“, a declarat Nicolae Mavrodin. Mai mult, preşedintele Asociaţiei Haiducilor spune că vânătoarea de documente comandată de Băsescu este susţinută şi de procesul verbal întocmit în urma percheziţiilor în care se specifică doar faptul că a fost ridicat un sac cu documente, fără a se menţiona despre ce acte este vorba. „Ei au ridicat unul dintre dosare, dar nu ştiau că mai am încă trei, dintre care unul nu este în ţară, şi în care am documentele incriminatoare“, a adăugat Mavrodin.

ACUZAŢII FALSE Referitor la acuzaţiile în baza cărora a fost arestat, Nicolae Mavrodin susţine că aceste infracţiuni sunt doar nişte invenţii. „Arestarea mea a fost o răzbunare politică a preşedintelui Băsescu. Prima acuzaţie care mi-a fost adusă de autorităţi a fost cea de înşelăciune. Pentru a exista această acuzaţie trebuie să existe o persoană fizică sau juridică care să se fi simţit înşelată. Or, în cazul meu, persoana respectivă a refuzat, în trei rânduri, în faţa procurorilor, să depună plângere. A zis că nu se simte înşelată, întrucât cunoştea toate detaliile contractului de vânzare-cumpărare. A doua acuzaţie a fost de evaziune fiscală. O fundaţie, însă, nu are de plătit taxe şi impozite către statul român. Ultimele două acuzaţii sunt de fals în înscrisuri oficiale şi fals în declaraţii. De fapt, ei mă acuză de o presupusă infracţiune comisă în 2007 care, conform Codului de Procedură Penală, s-a prescris după trei ani“, a declarat Nicolae Mavrodin. Totodată, preşedintele Asociaţiei Haiducilor spune că nu se lasă intimidat de aceste abuzuri şi că, de săptămâna viitoare, va organiza din nou proteste.