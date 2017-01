Băsescu agită din nou spiritele diplomaţilor

Situaţia tensionată din Europa de Est continuă să se amplifice. Canalele diplomatice se dovedesc, cel puţin pentru moment, total ineficiente, iar criza din Ucraina ridică tot mai multe semne de întrebare legate de stabilitatea întregii regiuni. Mişcările de trupe în zonă continuă, iar Marea Neagră devine treptat scena unei mobilizări tot mai ample. În hora semnalelor îngrijorătoare ce vizează evoluţia viitoare a evenimentelor care au debutat cu “momentul Crimeea” intră şi declaraţiile făcute ieri de preşedintele Traian Băsescu pentru Adevărul Live. Şeful statului a spus ieri că ţara noastră trebuie să-şi verifice capacitatea de a aduce rezerviştii sub arme, acesta precizând că tema a fost dezbătută în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Este pentru prima dată după izbucnirea conflictului din Ucraina când se vorbeşte despre aşa ceva. “S-a pus problema unei analize a capacităţii noastre de a chema rezerviştii sub arme, dacă ar fi nevoie. Avem o mare problemă aici, pentru că foarte mulţi rezervişti sunt la muncă în Spania, în Italia, în Germania. Este un subiect pe care CSAT îl va analiza în perioada următoare”, a spus şeful statului, la Adevărul Live. “Balticii, Polonia, noi, cum au început mişcările legate de Ucraina şi o creştere a tensiunii regionale, toţi am strigat, “Să vină americanii!”. Păi, frate, ce obligaţii are contribuabilul american să plătească singur pentru securitatea noastră? În mod categoric, guvernele vor trebui să înţeleagă faptul că este un imperativ creşterea capacităţii de luptă a Armatei Române”, a adăugat Băsescu.

“ROMÂNIA NU ARE O AMENINŢARE DIRECTĂ” După ce a făcut anunţul, şeful statului a ţinut să precizeze că România nu se află într-un pericol “iminent”. “România nu are o ameninţare directă iminentă, asta am spus-o tot timpul, pentru că ar fi greşit să creăm o isterie inutilă. Nu putem să prevedem că Federaţia Rusă ar ataca România. Ar fi o nebunie să gândim aşa ceva, pentru că ar însemna război între NATO şi Federaţia Rusă, iar toate analizele arată că Federaţia Rusă nu-şi doreşte un război cu NATO. Deci, din acest punct de vedere, nu trebuie să avem o îngrijorare că România ar fi în pericol”, a mai spus Băsescu. În pofida asigurărilor date de preşedinte, un astfel de anunţ nu face nimic altceva decât să stârnească şi mai multă îngrijorare legată de acest context extrem de sensibil. Povestea rămâne, oricum, vagă. Şi asta pentru că nimeni nu ştie ce înseamnă această analiză pe care CSAT-ul urmează să o facă şi cum va fi testată capacitatea noastră de a ne mobiliza rezerviştii.