Băsescu: Am dat-o în bară cu numirea Alinei Bica; nu sunt cel mai inspirat om când fac numiri

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, ieri, răspunzând unei întrebări, că a dat-o în bară când a numit-o pe Alina Bica în fruntea DIICOT, explicând că este "arhicunoscut" că nu este cel mai inspirat am când face numiri sau susţine pe cineva. Întrebat dacă la capitolul eşecuri intră şi semnarea decretul de numire a Alinei Bica, preşedintele Traian Băsescu a spus: "Eşecuri cu oameni, cred că pot face o carte. Intră (Alina Bica - n.r.) la lunga listă de oameni cu care am dat-o în bară. Ce să fac?". Şeful statului a precizat că este "foarte greu să ai inspiraţie" când numeşti magistraţi sau miniştri. "În ceea ce priveşte numirile de magistraţi, vă rog să mă credeţi că în afară de cei care au fost numiţi pe funcţii eu nu cunosc nici judecători, nici procurori. E foarte greu să ai inspiraţia să numeşti într-o funcţie înaltă un magistrat, ca de altfel şi un ministru. E foarte greu. Îmi aduc aminte că la domnul Morar prima numire importantă după mine la DNA am plecat de la criteriul că a avut curaj să-l aresteze pe senatorul Ciupe, care era din partid cu mine. La Codruţa Kovesi am cerut o listă cu toţi procurorii-şefi din teritoriu şi am cerut să-mi facă Parchetul General câte dosare au trimis în instanţe şi ce procentaj de succes au avut. Codruţa Kovesi la Sibiu nu avea foarte multe dosare, dar a avut 100/% rată de succes. M-am uitat şi că e femeie şi cum eu am treaba asta cu femeile să fie promovate", a explicat Băsescu. "Dar e deja arhicunoscut că nu sunt cel mai inspirat om atunci când fac numiri sau când susţin pe cineva", a spus el. De asemenea, Băsescu a fost întrebat în baza căror criterii a numit-o pe Alina Bica șef al DIICOT și dacă a avut informații în privința sa de la instituții ale statului privind activitatea din comisia ANRP.