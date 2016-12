Băsescu, anchetat în şapte dosare

14:38:04 / 13 Ianuarie 2016

nebunii

Toate dosarele in care este vizat Basescu sunt deschise la cererea unor nebuni sau a unor bolnavi da "basita", adica de catre cei carora le-a mai ramas o singura dorinta in viata: sa il vada pe Basescu la beciul domnesc. Ii asigur si pe unii si pe altii ca or sa moara cu ofurile nereperate. Cat priveste FLOTA, numai prostii mai vorbesc despre ea, desi Basescu nu are nicio implicare. Flota a fost vanduta de FPS-urile lui Vacaroiu.