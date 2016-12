Băsescu, antipatic pentru 80% dintre bucureşteni

PNL stă bine în sondaje în Capitală, arată un sondaj efectuat de către GSS, pentru un post de televiziune. La întrebarea \"Cu candidaţii cărui partid veţi vota la alegerile parlamentare?\", cei mai mulţi dintre cei intervievaţi, 33,5%, au indicat PNL. Liberalii sunt urmaţi de către PSD - 25,2%, PDL - 18,1%, PP-DD - 12,1%, PRM - 2,1%, PC - 1,9%. În perspectiva alegerilor locale, edilul în funcţie, Sorin Oprescu, are şanse extrem de mari să-şi adjudece un nou mandat de primar general, 75,6% din respondenţi intenţionând să-l voteze în iunie. La mare distanţă urmează Cristian Popescu Piedone – 7,6%, Silviu Prigoană – 4,4%, Andrei Chiliman – 3,6%, Vasile Blaga – 2,3% şi Raed Arafat – 2,2%. Chiar dacă are un procent minuscul în intenţiile de vot, Raed Arafat este personalitatea publică care adună cele mai multe opinii favorabile din partea bucureştenilor, anume 78%. Mugur Isărescu este al doilea, cu 60% opinii favorabile, iar preşedintele Crin Antonescu prinde ultima treaptă a podiumului, cu 40%. La capitolul \"nepopularitate\", Elena Udrea conduce întrunind 82% opinii nefavorabile în Bucureşti. Însă poziţia sa fruntaşă este ameninţată de către Traian Băsescu şi Adriean Videanu care se \"bucură\" fiecare de antipatia a 80% din cei intervievaţi. În clasamentul celor mai detestate personalităţi, o poziţie solidă are şi fostul premier Emil Boc, cu 79% din răspunsurile date.