Băsescu anunţă arestări ale unor persoane cunoscute!

În România „nu” sunt ascultate telefoanele mobile, „nu” funcţionează poliţia politică, „nu” se dă şpagă la poliţişti, „nu” se acordă bani europeni pe culoare politică, „nu” se fac arestări ale unor persoane publice importante fără intervenţia şefului statului pentru că Traian Băsescu „nu” este preşedintele românilor. Într-un cuvânt, România este o ţară perfectă, unde „nu” există corupţie. Asta ar fi vrut şeful statului să ne lase să credem. Însă, ultima declaraţie publică a sa îl dă (din nou) de gol. De-a dreptul şocant pentru autoritatea pe care ar trebui s-o deţină un preşedinte de stat, Băsescu a susţinut că \"vor mai avea loc arestări în zone importante\", ale unor persoane foarte cunoscute. Afirmaţia sa scoate la iveală dictatura pe care a instaurat-o în jurul său, încă de la venirea în fruntea românilor şi, mai ales, legătura ascunsă dintre preşedinte şi justiţie. Băsescu nu o dată a zis că justiţia nu are nici mamă, nici tată. Până la urmă, tot el a lămurit problema: are un tată, iar numele lui coincide cu al lui Băsescu. Despre legătura apropiată dintre justiţie şi Băsescu vorbeşte şi preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, într-o postare pe blogul personal. El susţine că Procuratura nu mai este o putere „independentă” în stat - cum era pe vremea comunismului, în prezent devenind o anexă a Palatului Cotroceni, de când Băsescu a început să numească principalii procurori, fapt demonstrat prin crearea DNA-ului şi numirea şefilor DNA de către şeful statului. Năstase susţine că, pe de o parte, se pune presiune asupra magistraţilor, inclusiv prin sistemul de promovare, iar sute de magistraţi cu experienţă preferă să-şi dea demisia sau să iasă la pensie din cauza „măsurilor aberante şi a jignirilor aduse de Băsescu magistraţilor”, iar, pe de altă parte, DNA-ul „luptă greu cu adversarii lui Băsescu”, pornindu-le zeci de dosare, îi ocroteşte pe cei care ar putea încheia alianţe cu PDL şi le arată „pisica” celor neascultători din PDL. „Traian Băsescu nu este nici preşedinte-mediator, nici preşedinte-arbitru. El este, de fapt, astăzi, preşedinte-judecător”, a concluzionat fostul premier.