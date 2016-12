Băsescu: „Ar fi o cheltuială inutilă să construim propria flotă”

S-AU TERMINAT PROBLEMELE ROMÂNILOR Românii au ce au votat confraţii din diaspora. Un „preşedinte jucător”. Care joacă ţonţoroiul pe nervii noştri, pe spatele nostru şi, de ce nu, pe banii noştri. Dacă vă întrebaţi pe care bani, vă spunem noi... Pe datorii (externe) generate de „investiţii strategice” în firme portocalii. Traian Băsescu a avut ieri o nouă ieşire publică din categoria „dacă voi credeţi că aveţi teme de gândire, vă spun eu ce şi cum să cugetaţi”. Am asistat cu toţii, din nou, la un lung şir de judecăţi şi aprecieri prezidenţiale pe teme care NU au nicio legătură cu agenda cetăţeanului. Ar fi fost chiar culmea ca Băsescu, atunci când nu îl interesează ratingul politic, să mimeze un minim interes faţă de „popor” (aşa cum îi place lui să spună). NU care cumva să credeţi că a vorbit despre lupta anticorupţie. Sau despre sistemul sanitar în degringoladă. Sau despre învăţământul dez-IQ-izat şi funerizat. Sau despre perioada în care mai trebuie să strângem noi curelele ca să-şi lăţească şalele udriştii, videniştii sau berceniştii. Nu... El a vorbit despre necesitatea ca Uniunea Europeană să devină... Statele Unite ale Europei. Moare domnul preşedinte de grija faptului că UE, în ultimii zece ani, pierde constant în competitivitate în raport cu China şi SUA. O altă temă de gândire este legată de faptul că România are nevoie de proiectul Roşia Montană, cu condiţia renegocierii condiţiilor de partajare a beneficiilor. Ar mai fi o temă importantă pentru Traian Băsescu: „procesul de integrare în UE a Republicii Moldova depinde \"strict\" de politicienii de la Chişinău, catalogând, totodată, drept \"neplăcut\" faptul că, pentru a doua oară, oamenii politici de la Chişinău nu au reuşit să desemneze un preşedinte”.

N-AVEM NEVOIE DE FLOTĂ Declaraţiile variate ale preşedintelui, pe teme la fel de variate, au avut şi o „bomboană pe colivă”. “Ar fi o cheltuială inutilă să construim propria flotă”, a spus Traian Băsescu. “Există capacităţi de transport disponibile şi care pot fi angajate oricând”. Şeful statului român a fost întrebat de ce, în condiţiile în care România are un port important la Marea Neagră - Constanţa, nu are o flotă comercială pe măsură”. Ironic sau nu, poate că aşa a gândit Băsescu şi în mandatul său de ministru al Transporturilor, când s-a hăcuit flota comercială a României. Or, dacă atunci nu aveam nevoie de flotă şi am scăpat de ea, de ce am investi acum într-o o flotă nouă? Cine să o mai “cureţe”?

P.S. Traian Băsescu are două bile negre şi una albă în ce priveşte aprecierile privind nevoile românilor. A spus că nu avem nevoie de autostrăzi. Şi n-a avut dreptate. A spus că nu avem nevoie de flotă. Şi nu are dreptate. A considerat că avem nevoie de circ. Şi a fost ales cu prisosinţă.

Acord pentru vot uninominal necompensat

Din toate subiectele parcurse ieri de Traian Băsescu, singurele demne de reacţia clasei politice s-au dovedit a fi cele legate de aplecarea preşedintelui spre un proiect de vot uninominal necompensat şi necesitatea proiectului Roşia Montană. Băsescu a declarat că “ar fi o soluţie corectă care ar da şi posibilitatea formării unor guverne solide, nu dependente de \"tot soiul de alianţe\". Udemeriştii nu prea sunt de acord cu atare sistem, întrucât ar pierde locuri importante în Parlament. Preşedintele Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor, Attila Korodi, a declarat că ideea avansată de Băsescu ar însemna ca o bună parte din societatea românească să fie marginalizată, chiar dacă şi-a exprimat votul. De cealaltă parte, preşedintele PSD, Victor Ponta, a salutat afirmaţiile şefului statului: “Îl informăm că există deja depus în Parlament de două luni proiectul de lege al USL privind alegerea parlamentarilor exact ca a primarilor, dintr-un singur tur. În funcţie de cum o să voteze PDL, ne dăm seama dacă Băsescu minte sau nu. Dacă el minte, PDL o să se opună legii. Dacă PDL va vota legea, înseamnă că a fost corect. Dar legea există depusă de USL în Parlament şi Băsescu să le spună celor de la PDL să o voteze\".