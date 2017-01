Băsescu are timp pentru distracții, nu și pentru miniștri

Pe Traian Băsescu nu prea îl interesează de bunul mers al lucrurilor. El are timp pentru Elena Udrea și petreceri la Nepun. O spune chiar premierul Victor Ponta, care l-a acuzat, ieri, pe preşedinte își face timp pentru alte lucruri, dar nu și pentru numirea noului ministru al Bugetului - Darius Vâlcov. ”Uitaţi-vă că suntem la câte zile de când am făcut a doua propunere de ministru al Bugetului şi Băsescu are cu totul alte preocupări”, a acuzat Ponta. El a spus că Băsescu procedează la fel şi în cazul legilor sau al proiectelor pe care le adoptă Guvernul sau Parlamentul. ”De-abia aştept ca România să aibă un preşedinte - eu sau cine vor decide românii - care să considere că prioritar pentru România e să aibă legea CAS, miniştrii numiţi, nu întâlnirile cu Udrea sau petrecerile cu colegii la Neptun. Asta e de fapt schimbarea fundamentală pe care vreau să o facem”, a adăugat Ponta. De mai bine de două luni, ministerele Bugetului și Culturii au conduceri interimare. Asta pentru că președintele Traian Băsescu a refuzat nominalizările inițiale ale premierului Victor Ponta pentru cele două portofolii, Claudiu Manda și, respectiv, Rozalia Biro. Acum, șeful Guvernului vine cu o altă propunere pentru Ministerul Bugetului - Darius Vâlcov.