“Băsescu aruncă pe piaţă un complot cu adversari sîngeroşi”

Liderul PSD, Mircea Geoană, a apreciat, ieri, că scenariul “inventat” de Traian Băsescu privind suspendarea sa după alegeri este unul de “scandal şi de tensiune”, el acuzîndu-l pe şeful statului că a intrat în campanie pentru PD-L şi că are nevoie să se autoprezinte drept “marea victimă naţională”: “Eu înţeleg foarte bine disperarea d-lui Băsescu, în faţa faptului că PD-L pierde turaţie. Înţeleg disperarea PD-L pentru faptul că scenariul de amînare a alegerilor nu a funcţionat. Înţeleg perfect dorinţa subiectivă a preşedintelui de a lucra cu colaboratori care îi sînt mai loiali şi mai prietenoşi”. El a subliniat, însă, că în acest caz nu este vorba de încrederea între persoane, ci de relaţia între instituţii: “Aici nu este vorba de Mircea Geoană ca persoană, ci este vorba de liderul partidului care va cîştiga alegerile şi liderul alianţei care va forma Guvernul. Nu trebuie să ne iubim ca să putem să colaborăm”. Geoană a mai arătat că actorii politici au ca obiectiv evitarea intrării României într-o criză fără precedent şi a făcut un apel la responsabilitate în ceea ce priveşte declaraţiile politice, mai ales cele făcute la nivelul instituţiei prezidenţiale: “Aceste afirmaţii, pot să le înţeleg motivul electoral, dar nu sînt de apanajul unui şef de stat responsabil. Cei care vor decide cine guvernează sînt românii, iar partidele politice din Parlament decid majoritatea”. Întrebat cum comentează intenţia lui Băsescu de a nu îi nominaliza pe Geoană sau Tăriceanu în funcţia de premier, liderul PSD a precizat: “Există o regulă aur a democraţiei: cine cîştigă alegerile şi are o majoritate dă Guvernul şi primul-ministru. Punct şi de la capăt”. Geoană a mai spus că PSD păstrează intactă disponibilitatea de colaborare corectă şi instituţională cu preşedintele României cînd va forma Guvernul. La rîndul său, referindu-se la declaraţia şefului statului potrivit căreia Voiculescu, Hrebenciuc, Geoană, Tăriceanu au stabilit o nouă “lovitură de stat” după alegeri, preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a ajuns la aceeaşi concluzie ca şi liderul PSD, potrivit căreia Băsescu se victimizează pentru a ajuta PD-L în campania electorală: “Traian Băsescu este disperat că PD-L pierde teren şi aruncă pe piaţă un complot cu adversari sîngeroşi care l-au înconjurat pe inocentul Traian Băsescu. O poveste orchestrată cu un singur scop, ca şeful statului să mai ofere o temă de campanie PD-L, ca să-i ajute în campania electorală”. În opinia liderului PC, Băsescu nu se simte bine decît în crize pe care “le inventează pentru ca apoi să ne arate ce bine le rezolvă”: “Traian Băsescu nu face decît să creeze instabilitate într-un moment de criză economică mondială în care România are nevoie mai mult ca oricînd de stabilitate şi de atenţie”, susţine Dan Voiculescu.